Tensión en Reino Unido tras la muerte de un profesor estrella de Cambridge acusado de plagio Jason Arday fue hallado sin vida en su departamento, luego de ser acosado por denuncias y supuestas irregularidades en su carrera. El hecho disparó un debate sobre el racismo y las políticas de diversidad, equidad e inclusión en el ámbito académico. Por Agregar C5N en









Jason Arday fue el profesor negro más joven en Cambridge y sufrió acoso racial. Redes sociales

La muerte del profesor Jason Arday, quien en 2023 hizo historia por convertirse en el académico negro más joven de la Universidad de Cambridge, desató un debate en Reino Unido sobre las acusaciones de racismo y la efectividad de las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en el ámbito académico.

La casa de estudios comenzó una investigación sobre el nombramiento del académico para determinar si cumplió con los requisitos y cómo fue su trayectoria en la institución.

Tras conocerse la noticia, su familia y amigos denunciaron que Arday sufrió linchamiento mediático y racismo tras ser denunciado por un presunto plagio, y grupos de activistas se manifestaron para denunciar la campaña de acoso motivada por prejuicios raciales que vivió, hasta que tomó la decisión de quitarse la vida.

Miles de personas se reunieron en Londres el lunes por la tarde para rendir homenaje al profesor, fallecido el viernes pasado. Por su parte, el rector habló de la "vorágine racista" que rodeó las denuncias, mientras que el primer ministro británico, Andy Burnham, pidió a la sociedad "reflexionar sobre cómo se llegó a esto" en vez de apurarse a juzgar.

Miles de personas presentes en la vigilia en memoria del profesor Jason Arday hoy en Trafalgar Square pic.twitter.com/m0TJTvWj7e — MonTserrat Álvarez (@YoMonTseAlvarez) August 17, 2026 El caso de Jason Arday: de qué lo acusaban Jason Arday, de 41 años, fue encontrado sin vida el viernes en su domicilio de Londres. Días antes, el profesor estrella de la Universidad de Cambridge, cuyo nombramiento lo convirtió en una figura internacional de las políticas de diversidad, había renunciado.