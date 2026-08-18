Tensión en Reino Unido tras la muerte de un profesor estrella de Cambridge acusado de plagio

La muerte del profesor Jason Arday, quien en 2023 hizo historia por convertirse en el académico negro más joven de la Universidad de Cambridge, desató un debate en Reino Unido sobre las acusaciones de racismo y la efectividad de las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en el ámbito académico.
La casa de estudios comenzó una investigación sobre el nombramiento del académico para determinar si cumplió con los requisitos y cómo fue su trayectoria en la institución.
Tras conocerse la noticia, su familia y amigos denunciaron que Arday sufrió linchamiento mediático y racismo tras ser denunciado por un presunto plagio, y grupos de activistas se manifestaron para denunciar la campaña de acoso motivada por prejuicios raciales que vivió, hasta que tomó la decisión de quitarse la vida.
Miles de personas se reunieron en Londres el lunes por la tarde para rendir homenaje al profesor, fallecido el viernes pasado. Por su parte, el rector habló de la "vorágine racista" que rodeó las denuncias, mientras que el primer ministro británico, Andy Burnham, pidió a la sociedad "reflexionar sobre cómo se llegó a esto" en vez de apurarse a juzgar.
El caso de Jason Arday: de qué lo acusaban
Jason Arday, de 41 años, fue encontrado sin vida el viernes en su domicilio de Londres. Días antes, el profesor estrella de la Universidad de Cambridge, cuyo nombramiento lo convirtió en una figura internacional de las políticas de diversidad, había renunciado.
La dimisión del académico llegó en medio de denuncias por presunto plagio e irregularidades en su trayectoria. En su carta de renuncia, el docente expresó que había llegado "al límite de lo que razonablemente se puede esperar que soporte cualquier persona", supuestamente desgastado por la presión pública.