El Gobierno oficializó el aumento de las jubilaciones: cuál será el haber mínimo en julio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó los nuevos valores de las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) a partir del séptimo mes del año.

Los jubilados de ANSES, uno de los sectores más golpeados por el Gobierno.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los nuevos valores de las jubilaciones y pensiones que regirán a partir de los haberes que se cobre en julio.

La medida se implementó a través de la Resolución 186/2026 del organismo, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Guillermo Héctor Arancibia .

De acuerdo con el texto, los montos regirán con una actualización del 2,15%, mediante una fórmula en función con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC para mayo.

La medida se enmarca en el esquema de movilidad vigente, establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/2024, que dispuso ajustes mensuales de los haberes previsionales en función de la inflación.

Según la resolución firmada por el director ejecutivo del organismo, el haber mínimo garantizado pasará a ser de $411.989,33 ($481.989,33 con el bono de $70 mil, congelado desde marzo de 2024) mientras que el haber máximo se fijó en $2.772.298,06 .

En tanto, la Prestación Básica Universal (PBU) se actualizará a $188.466,31 ($258.466,31 con el bono), y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a $329.591,46 ($399.591,46 con el extra) desde el séptimo mes del año.

Además, se establecieron nuevas bases imponibles para los aportes previsionales. La base mínima quedó fijada en $138.757,90, mientras que la máxima será de $4.509.567,41.

Advierten que las jubilaciones mínimas perdieron un 10,3% contra la inflación desde que asumió Javier Milei

Un informe del economista Nadín Argañaraz, titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), advirtió que los jubilados que cobran el haber mínimo junto al bono de $70.000 sufrieron una pérdida del 10,3% de poder de compra entre noviembre de 2023 y abril de 2026.

El análisis expuso la brecha entre las prestaciones previsionales, ya que los jubilados con un haber que representa tres jubilaciones mínimas registraron una actualización del 7,8% en comparación con el comienzo de la presidencia de Javier Milei, mientras que los que cobran la mínima perdieron un 10,3%. En tal sentido, el informe explicó que la diferencia se debe especialmente al congelamiento del bono extraordinario, pese a la suba de la inflación.

Los jubilados atraviesan una delicada situación.

En este marco, el Iaraf señaló que los jubilados con tres haberes mínimos deberían cobrar $1.058.762 medidos a precios actuales de abril de 2026, aunque percibieron $1.140.859. Por su parte, para las jubilaciones mínimas con bono, el ingreso equivalente actualizado de noviembre de 2023 sería de $502.207, pero el monto percibido en abril fue de $450.286.

Por otro lado, el análisis resaltó que los jubilados con tres haberes mínimos perdieron el correspondiente a 26,1 haberes mensuales de 2017, lo que significa una merma acumulada de alrededor de $51,6 millones. El panorama es similar para los que cobran una jubilación mínima, debido a que la pérdida acumulada equivale a 17,3 haberes mensuales de 2017, lo que equivale a cerca de $11,4 millones a valores de abril de 2026.