IR A
IR A

La Ciudad de los Sueños llegó a Netflix y rápidamente se convirtió en tendencia: de qué se trata

Un viejo estreno estadounidense de 2023 aterrizó en la popular plataforma de streaming y alcanzó el top ten de las más vistas en pocos minutos.

Llegó a la gran N roja.

Llegó a la gran N roja.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en furor en cuestión de minutos. Asimismo, la cantidad de suscriptores y usuarios aumentaron notoriamente el año pasado y en este 2026.

Ahora llegó a la gran N roja, una película irlandesa de 2023 que fue un éxito en los cines en su lanzamiento y ahora es tendencia en este sitio web, se trata de En tierra de santos y pecadores, es un film impresionante de acción, thriller y suspenso, basada en los años setenta.
Te puede interesar:

Cuál es la trama de En tierra de santos y pecadores, la película con Liam Neeson que llegó a Netflix y es tendencia

Ahora llegó a la gran N roja, una película estadounidense de 2023 que fue un éxito en los cines en su lanzamiento y ahora es tendencia en este sitio web, se trata de La ciudad de los Sueños, es un film impresionante de drama, suspenso y desapariciones, basada en hechos reales. A continuación te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas este nuevo mes de febrero, un entretenimiento ideal para disfrutar desde la comodidad de tu casa.

Sinopsis de La Ciudad de los Sueños, la película que se estrenó en Netflix

Un adolescente mexicano, cuyos sueños de convertirse en estrella del fútbol se ven truncados cuando muere su madre, cruza la frontera de contrabando con la promesa de una vida mejor pero en su lugar es vendido a un taller clandestino en el centro de Los Ángeles.

la-ciudad-los-suenosv1

Tráiler de La Ciudad de los Sueños

Embed - CIUDAD DE SUEÑOS ( City of Dreams ) Tráiler Español Subtitulado (2024)

Reparto de La Ciudad de los Sueños

  • Ari López como Jesús
  • Alfredo Castro como El Jefe
  • Renata Vaca como Elena
  • Paulina Gaitán como Actress
  • Diego Calva como Carlitos
  • Jason Patric como Officer Stevens
  • Pierce Brosnan
  • Andrés Delgado como Cesar
ciudad sueños
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

¿Cuál es la película oriental que la está rompiendo en el streaming de la n roja?.
play

Misterio, acción y una hora y media para no pararse del sillón: cual es la película oriental que la está rompiendo en Netflix

Las actuaciones se destacan por su naturalidad y por la forma en que transmiten silencios, miradas y emociones contenidas.
play

Esta película aborda el paso del tiempo de una manera especial y es tendencia en Netflix: te hará emocionar hasta las lágrimas

Su llegada al catálogo de Netflix promete atraer tanto a quienes la disfrutaron en su estreno original como a una nueva audiencia.
play

Esta romántica película llegó a Netflix con actores muy famosos y es perfecta para el fin de semana: cómo encontrarla

Estreno furor de Netflix.
play

Un romance de película llegó a Netflix y ya está siendo lo más visto del momento: cómo encontrarla

Netflix incorporó a su catálogo una producción argentina que está llamando la atención de los suscriptores que buscan thrillers psicológicos. La plataforma ofrece La ira de Dios, dirigida por Sebastián Schindel y protagonizada por Diego Peretti, Juan Minujín y Macarena Achaga.
play

Esta película de Diego Peretti se convirtió en un clásico de Netflix y es furor entre los usuarios: cuál es

Rodrigo de la Serna en la piel del Papa Francisco
play

Hoy en Netflix: esta película con Rodrigo de la Serna se destaca para ver en cualquier momento en Netflix

últimas noticias

play

El drama del papá de Agostina, la abogada detenida en Brasil: "Recibe amenazas constantemente"

Hace 19 minutos
La Casualidad, el pueblo fantasma que sorprende al turismo en Salta.

Turismo en Argentina en febrero 2026: el pueblo fantasma que llama la atención por su nombre

Hace 36 minutos
Marvel Studios sigue preparando el terreno para su próxima gran etapa, conocida por muchos como la “Saga Mutante”, y los rumores sobre nuevos fichajes no paran de surgir.

Nueva sorpresa: quién es el actor de Stranger Things que estaría en la mira de Marvel

Hace 42 minutos
play
Llegó a la gran N roja.

La Ciudad de los Sueños llegó a Netflix y rápidamente se convirtió en tendencia: de qué se trata

Hace 44 minutos
Jorge Solá, uno de los integrantes del triunvirato de la CGT, hoy rechazó la propuesta de reforma laboral.

La CGT se reúne para debatir sobre la reforma laboral: no descarta realizar un paro

Hace 1 hora