La Ciudad de los Sueños llegó a Netflix y rápidamente se convirtió en tendencia: de qué se trata Un viejo estreno estadounidense de 2023 aterrizó en la popular plataforma de streaming y alcanzó el top ten de las más vistas en pocos minutos.







Llegó a la gran N roja.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en furor en cuestión de minutos. Asimismo, la cantidad de suscriptores y usuarios aumentaron notoriamente el año pasado y en este 2026.

Ahora llegó a la gran N roja, una película estadounidense de 2023 que fue un éxito en los cines en su lanzamiento y ahora es tendencia en este sitio web, se trata de La ciudad de los Sueños, es un film impresionante de drama, suspenso y desapariciones, basada en hechos reales. A continuación te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas este nuevo mes de febrero, un entretenimiento ideal para disfrutar desde la comodidad de tu casa.

Sinopsis de La Ciudad de los Sueños, la película que se estrenó en Netflix Un adolescente mexicano, cuyos sueños de convertirse en estrella del fútbol se ven truncados cuando muere su madre, cruza la frontera de contrabando con la promesa de una vida mejor pero en su lugar es vendido a un taller clandestino en el centro de Los Ángeles.

la-ciudad-los-suenosv1 Tráiler de La Ciudad de los Sueños Embed - CIUDAD DE SUEÑOS ( City of Dreams ) Tráiler Español Subtitulado (2024) Reparto de La Ciudad de los Sueños Ari López como Jesús

Alfredo Castro como El Jefe

Renata Vaca como Elena

Paulina Gaitán como Actress

Diego Calva como Carlitos

Jason Patric como Officer Stevens

Pierce Brosnan

Andrés Delgado como Cesar ciudad sueños