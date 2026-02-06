El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en furor en cuestión de minutos. Asimismo, la cantidad de suscriptores y usuarios aumentaron notoriamente el año pasado y en este 2026.
Ahora llegó a la gran N roja, una película estadounidense de 2023 que fue un éxito en los cines en su lanzamiento y ahora es tendencia en este sitio web, se trata de La ciudad de los Sueños, es un film impresionante de drama, suspenso y desapariciones, basada en hechos reales. A continuación te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas este nuevo mes de febrero, un entretenimiento ideal para disfrutar desde la comodidad de tu casa.
Sinopsis de La Ciudad de los Sueños, la película que se estrenó en Netflix
Un adolescente mexicano, cuyos sueños de convertirse en estrella del fútbol se ven truncados cuando muere su madre, cruza la frontera de contrabando con la promesa de una vida mejor pero en su lugar es vendido a un taller clandestino en el centro de Los Ángeles.
Tráiler de La Ciudad de los Sueños
Embed - CIUDAD DE SUEÑOS ( City of Dreams ) Tráiler Español Subtitulado (2024)