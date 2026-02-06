6 de febrero de 2026 Inicio
Adiós al piso flotante: la tendencia de los 2000 que volvió a la escena

Un material clásico se adapta a nuevas exigencias del hogar. Práctico, resistente y pensado para el uso diario.

Por
El piso vinílico es una solución moderna

El piso vinílico es una solución moderna, versátil y pensada para acompañar la vida diaria.

MICELI
  • El piso vinílico vuelve a ganar protagonismo en las casas actuales tras años dominados por el piso flotante.

  • La tendencia de los 2000 regresa con mejoras técnicas, mayor resistencia y una estética renovada.

  • Su adaptación a espacios húmedos y de alto tránsito lo posiciona como una opción práctica para el hogar.

  • La facilidad de instalación impulsa su elección en reformas rápidas y sin obras complejas.

Durante mucho tiempo, el piso flotante fue la elección más habitual en reformas y remodelaciones del hogar. Su instalación y su apariencia prolija lo transformaron en un recurso casi infalible para actualizar ambientes sin intervenir demasiado. Pese a eso, las preferencias comenzaron a desplazarse hacia otra alternativa que supo ser furor años atrás y hoy vuelve con una imagen renovada.

En el diseño de interiores, las tendencias suelen ser cíclicas y se reinventan a partir de nuevas necesidades. Materiales que parecían relegados recuperan vigencia gracias a avances tecnológicos y a una mayor exigencia en términos de funcionalidad, durabilidad y adaptación a distintos usos cotidianos.

En ese marco, el piso vinílico reaparece como una respuesta concreta a las demandas actuales del hogar, dejando atrás su versión más básica de los 2000 y presentándose como una solución moderna, versátil y pensada para acompañar la vida diaria.

Piso vinílico

Cuál es la tendencia de los 2000 que reemplaza al piso flotante

El piso vinílico no es un material nuevo, pero su regreso se apoya en una fuerte transformación. Las versiones actuales ofrecen terminaciones mucho más cuidadas, con diseños realistas que reproducen madera, piedra, cemento alisado o mármol, incorporando relieves y texturas que aportan una sensación visual y táctil más cercana a los materiales originales. Esta evolución estética le permite integrarse a distintos estilos, desde espacios de líneas simples hasta ambientes de inspiración industrial o nórdica.

Más allá de su apariencia, uno de los factores clave de esta tendencia es su rendimiento en el uso diario. A diferencia del piso flotante tradicional, el vinílico resiste mejor la humedad, lo que permite que se pueda usar en una mayor variedad de cocinas, baños y lavaderos. También se destaca por ofrecer una pisada más silenciosa, mayor sensación térmica, superficie antideslizante y una tolerancia superior al desgaste, el tránsito intenso y la presencia de mascotas.

Piso vinílico

Otro punto que impulsa su elección es la practicidad en la colocación. Muchos modelos permiten instalarse directamente sobre el revestimiento existente, sin necesidad de adhesivos ni obras complejas. Esta característica reduce tiempos, costos y suciedad, convirtiéndolo en una alternativa muy valorada para renovaciones rápidas o actualizaciones puntuales del hogar.

El desplazamiento del piso flotante no implica su desaparición, pero sí permite ver un cambio en las prioridades actuales. El piso vinílico se afianza como una opción que equilibra estética, resistencia y facilidad de mantenimiento, adaptándose con mayor eficiencia a las dinámicas del hogar contemporáneo.

