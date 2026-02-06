Acuerdo comercial con EEUU: Manuel Adorni y Pablo Quirno hablan en conferencia de prensa El jefe de Gabinete y el Canciller explican las implicancias del convenio recíproco entre los países, que incluye una eliminación de aranceles para 1.675 productos locales. El mismo ya fue enviado al Congreso para su aprobación. Por + Seguir en







Los funcionarios brindan una conferencia en Casa Rosada.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el Canciller Pablo Quirno, brindan una conferencia de prensa en Casa Rosada donde revelan detalles del acuerdo comercial firmado con los Estados Unidos, que el Gobierno ya envío al Congreso de la Nación para ser aprobado.

La rúbrica del convenio se concretó el jueves por la tarde y contó con la participación del representante estadounidense, Jamieson Greer y tiene como objetivo fortalecer el intercambio bilateral entre ambos países y atraer inversiones.

Por su parte, Quirno ya había adelantado que el la administración libertaria incluso analiza negociar un Tratado de Libre Comercio directamente con Washington. "Es el primer paso que nos va a llevar a discusiones para un Tratado de Libre Comercio (TLC) en el futuro, que va a ratificar y profundizar este acuerdo", sostuvo en una entrevista por A24.