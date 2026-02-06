Acuerdo comercial con EEUU: Manuel Adorni y Pablo Quirno hablan en conferencia de prensa

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el Canciller Pablo Quirno, brindan una conferencia de prensa en Casa Rosada donde revelan detalles del acuerdo comercial firmado con los Estados Unidos, que el Gobierno ya envío al Congreso de la Nación para ser aprobado.
La rúbrica del convenio se concretó el jueves por la tarde y contó con la participación del representante estadounidense, Jamieson Greer y tiene como objetivo fortalecer el intercambio bilateral entre ambos países y atraer inversiones.
Por su parte, Quirno ya había adelantado que el la administración libertaria incluso analiza negociar un Tratado de Libre Comercio directamente con Washington. "Es el primer paso que nos va a llevar a discusiones para un Tratado de Libre Comercio (TLC) en el futuro, que va a ratificar y profundizar este acuerdo", sostuvo en una entrevista por A24.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/USTradeRep/status/2019523109423050808&partner=&hide_thread=false
El acuerdo firmado entre Argentina y Estados Unidos
US Argentina ARTI English Final February 2026