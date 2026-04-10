10 de abril de 2026 Inicio
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Paro total de colectivos en Santiago del Estero: qué líneas no funcionan

La medida fue confirmada por el secretario general de la UTA local y afecta a todas las líneas urbanas e interurbanas lo que perjudica a miles de usuarios.

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Paro de colectivos en Santiago del Estero.

Paro de colectivos en Santiago del Estero.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Santiago del Estero realiza un paro total de colectivos urbanos e interurbanos desde las 0 del viernes 10 de abril en reclamo por falta de pago de los trabajadores del sector y afecta a todas las líneas de la ciudad durante toda la jornada.

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La decisión del gremio tiene que ver con el incumplimiento salarial por parte de las empresas y el secretario general de la UTA local, Eduardo Palma, explicó que la medida fue resuelta en asamblea: “El agravante es que los empresarios han manifestado que no tienen para pagar el 100% del sueldo”.

“Empresa que deposite el 100% de los salarios, los coches salen a circular. Y empresa que no, vamos a seguir con la medida”, agregó Palma y detalló que el paro es activo ya que están en sus lugares de trabajo.

También recordó que el plazo de pago de sueldos se terminó el miércoles 8 de, cuarto día hábil del mes, y por eso se avanzó a la medida de fuerza. De no cumplir con los pagos, se mantendrá la medida de fuerza, la cual ya fue enviada a la Secretará de Trabajo de la provincia.

Las líneas de colectivos que no funcionan

Las líneas de colectivos que no funcionan son la 110, 112, 114, 116, 118, 119, 120 y la nueva línea E de colectivos eléctricos.

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