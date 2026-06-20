Fernando Gago fue operado tras sufrir un infarto: qué dice el parte médico

Fernando Gago, actual director técnico de la Universidad de Chile, fue operado de urgencia en la Clínica Alemana de Santiago de Chile tras confirmarse que sufrió un "infarto agudo al miocardio", luego de descompensarse en plena conferencia de prensa con el equipo chileno. Se encuentra estable y comenzará su rehabilitación de forma progresiva.
Según el parte médico oficial emitido por el hospital, el entrenador de 40 años ingresó en la madrugada del jueves pasado con una cardiopatía coronaria provocada por la obstrucción de un tramo arterial clave para la irrigación del corazón. Ante este cuadro, los profesionales le realizaron una angioplastía con implante intracoronario de stent, procedimiento que permitió restablecer el flujo sanguíneo normal de manera exitosa.
El episodio comenzó a manifestarse antes del partido que su equipo disputó el jueves por la noche ante O'Higgins. A pesar de sentir molestias físicas durante la concentración, Gago decidió priorizar el compromiso deportivo y dirigir el encuentro, debido a la presión que enfrentaba el club en la tabla de posiciones. Durante la conferencia de prensa posterior a la victoria por 2-0, se lo vio visiblemente incómodo y con gestos de dolencia, lo que más tarde cobraría sentido tras conocerse su grave diagnóstico médico.
Una vez finalizada su atención a los medios, los síntomas se intensificaron y el cuerpo médico de la Universidad de Chile, liderado por Diego Molina, le recomendó realizarse estudios de urgencia. El exentrenador de Racing y Boca, entre otros, fue trasladado a la clínica alrededor de las 3 de la mañana, donde quedó internado para la intervención inmediata.
Tras la exitosa operación, el sanatorio informó que el paciente presenta "buen ánimo" y una evolución favorable. En las próximas horas, el exjugador iniciará una etapa de rehabilitación cardíaca, que consistirá en retomar la actividad física de forma progresiva bajo estricto control profesional. Aunque la directiva del club destacó su compromiso por haber dirigido aun sintiéndose mal, la prioridad absoluta en este momento es su recuperación clínica antes de definir los pasos a seguir para su retorno al trabajo.
Mientras "Pintita" se recupera, el mando del equipo quedará provisionalmente a cargo de su ayudante de campo y exdefensor, Fabricio Coloccini. Gago, quien asumió en la Universidad de Chile en marzo de 2026 tras sus pasos por Aldosivi, Racing, Chivas de Guadalajara, Boca y Necaxa, ya manifestó sus deseos de volver a los entrenamientos, aunque deberá cumplir con los tiempos médicos establecidos. Por lo pronto, Coloccini dirigirá el próximo encuentro del equipo este domingo ante Santiago Wanderers por la Copa Chile.
Mirá el parte médico oficial compartido por la Universidad de Chile