20 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Fernando Gago fue operado tras sufrir un infarto: qué dice el parte médico

La Clínica Alemana, de Santiago de Chile, emitió un comunicado tras recibir en grave estado al entrenador de la Universidad de Chile, tras descompensarse en plena conferencia de prensa.

Por
El entrenador de la U de Chile se comenzó a descompensar en plena conferencia de prensa.

El entrenador de la U de Chile se comenzó a descompensar en plena conferencia de prensa.

Fernando Gago, actual director técnico de la Universidad de Chile, fue operado de urgencia en la Clínica Alemana de Santiago de Chile tras confirmarse que sufrió un "infarto agudo al miocardio", luego de descompensarse en plena conferencia de prensa con el equipo chileno. Se encuentra estable y comenzará su rehabilitación de forma progresiva.

Fernando Gago se realizó estudios cardiovasculares.
Te puede interesar:

La salud de Fernando Gago: qué dice el comunicado de Universidad de Chile

Según el parte médico oficial emitido por el hospital, el entrenador de 40 años ingresó en la madrugada del jueves pasado con una cardiopatía coronaria provocada por la obstrucción de un tramo arterial clave para la irrigación del corazón. Ante este cuadro, los profesionales le realizaron una angioplastía con implante intracoronario de stent, procedimiento que permitió restablecer el flujo sanguíneo normal de manera exitosa.

El episodio comenzó a manifestarse antes del partido que su equipo disputó el jueves por la noche ante O'Higgins. A pesar de sentir molestias físicas durante la concentración, Gago decidió priorizar el compromiso deportivo y dirigir el encuentro, debido a la presión que enfrentaba el club en la tabla de posiciones. Durante la conferencia de prensa posterior a la victoria por 2-0, se lo vio visiblemente incómodo y con gestos de dolencia, lo que más tarde cobraría sentido tras conocerse su grave diagnóstico médico.

Una vez finalizada su atención a los medios, los síntomas se intensificaron y el cuerpo médico de la Universidad de Chile, liderado por Diego Molina, le recomendó realizarse estudios de urgencia. El exentrenador de Racing y Boca, entre otros, fue trasladado a la clínica alrededor de las 3 de la mañana, donde quedó internado para la intervención inmediata.

Tras la exitosa operación, el sanatorio informó que el paciente presenta "buen ánimo" y una evolución favorable. En las próximas horas, el exjugador iniciará una etapa de rehabilitación cardíaca, que consistirá en retomar la actividad física de forma progresiva bajo estricto control profesional. Aunque la directiva del club destacó su compromiso por haber dirigido aun sintiéndose mal, la prioridad absoluta en este momento es su recuperación clínica antes de definir los pasos a seguir para su retorno al trabajo.

Mientras "Pintita" se recupera, el mando del equipo quedará provisionalmente a cargo de su ayudante de campo y exdefensor, Fabricio Coloccini. Gago, quien asumió en la Universidad de Chile en marzo de 2026 tras sus pasos por Aldosivi, Racing, Chivas de Guadalajara, Boca y Necaxa, ya manifestó sus deseos de volver a los entrenamientos, aunque deberá cumplir con los tiempos médicos establecidos. Por lo pronto, Coloccini dirigirá el próximo encuentro del equipo este domingo ante Santiago Wanderers por la Copa Chile.

Mirá el parte médico oficial compartido por la Universidad de Chile

Noticias relacionadas

Gago sufrió un infarto.

El video de Fernando Gago cuando sintió molestias en el pecho: cómo está de salud

El futbolista que tiene este llamativo récord.

Es el único deportista que hizo un gol en mundiales con anteojos

Países Bajos, Ecuador y Alemania, los platos fuertes de esta jornada.

Alemania, Países Bajos y Ecuador salen a la cancha: la agenda del Mundial para este sábado

Messi pisó al defensor Mandi y no fue expulsado.

Argelia presentó un reclamo ante la FIFA por el arbitraje del partido frente a la Selección

El argentino sacó adelante el partido, tras recibir un pelotazo en la cara.
play

Video: Cerúndolo recibió un durísimo pelotazo en el rostro en el ATP 500 de Queen's

La secreta boda de un multiple campeón olímpico.

Es un reconocido atleta mundial pero se casó en secreto y ahora revelaron las primeras imágenes: de quién se trata

Rating Cero

Dua Lipa celebró su casamiento con el actor Callum Turner.

Así fue el look de novia de Dua Lipa: detalles brillantes y puro glamour

Wanda busca pretendiente para su hermana menor.

Wanda Nara reveló qué tipo de hombre quiere para Zaira: "Un turro de barrio"

La cantante colombiana en el centro de la escena tras aparecer junto a un famoso actor.

¿Shakira y un actor mexicano? Cuáles son los rumores que alimentan a la posible pareja

La actriz Emily Blunt sorprendió con su renovada condición física.

Nuevo físico a sus 43 años: así fue la impresionante transformación de Emily Blunt

Flor Peña dio mala información sobre el cuadro de salud de Jorge Messi.

Se supo quién dio le dio la orden a Flor Peña en Luzu TV para decir la fake news: "Desde Miami..."

Antonela Roccuzzo envió un mensaje sobre Nico Occhiato.

Se filtró el mensaje de Antonela Roccuzzo sobre Nico Occhiato en medio del escándalo

últimas noticias

El entrenador de la U de Chile se comenzó a descompensar en plena conferencia de prensa.

Gago fue operado tras sufrir un infarto: qué dice el parte médico

Hace 22 minutos
Dua Lipa celebró su casamiento con el actor Callum Turner.

Así fue el look de novia de Dua Lipa: detalles brillantes y puro glamour

Hace 48 minutos
Wanda busca pretendiente para su hermana menor.

Wanda Nara reveló qué tipo de hombre quiere para Zaira: "Un turro de barrio"

Hace 1 hora
La cantante colombiana en el centro de la escena tras aparecer junto a un famoso actor.

¿Shakira y un actor mexicano? Cuáles son los rumores que alimentan a la posible pareja

Hace 1 hora
Modificaciones en la VTV.

Así es la nueva forma para hacer la VTV: ¿qué sucede con los precios?

Hace 1 hora