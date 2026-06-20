Fernando Gago fue operado tras sufrir un infarto: qué dice el parte médico La Clínica Alemana, de Santiago de Chile, emitió un comunicado tras recibir en grave estado al entrenador de la Universidad de Chile, tras descompensarse en plena conferencia de prensa. Por Agregar C5N en









El entrenador de la U de Chile se comenzó a descompensar en plena conferencia de prensa.

Fernando Gago, actual director técnico de la Universidad de Chile, fue operado de urgencia en la Clínica Alemana de Santiago de Chile tras confirmarse que sufrió un "infarto agudo al miocardio", luego de descompensarse en plena conferencia de prensa con el equipo chileno. Se encuentra estable y comenzará su rehabilitación de forma progresiva.

Según el parte médico oficial emitido por el hospital, el entrenador de 40 años ingresó en la madrugada del jueves pasado con una cardiopatía coronaria provocada por la obstrucción de un tramo arterial clave para la irrigación del corazón. Ante este cuadro, los profesionales le realizaron una angioplastía con implante intracoronario de stent, procedimiento que permitió restablecer el flujo sanguíneo normal de manera exitosa.

El episodio comenzó a manifestarse antes del partido que su equipo disputó el jueves por la noche ante O'Higgins. A pesar de sentir molestias físicas durante la concentración, Gago decidió priorizar el compromiso deportivo y dirigir el encuentro, debido a la presión que enfrentaba el club en la tabla de posiciones. Durante la conferencia de prensa posterior a la victoria por 2-0, se lo vio visiblemente incómodo y con gestos de dolencia, lo que más tarde cobraría sentido tras conocerse su grave diagnóstico médico.

Fernando Gago fue internado y se realizó una serie de exámenes cardiovasculares: en la conferencia tras el triunfo de Universidad de Chile ante O’Higgins ya evidenciaba molestias pic.twitter.com/xpmgOszFBF — Bolavip Chile (@Bolavipcl) June 19, 2026

Una vez finalizada su atención a los medios, los síntomas se intensificaron y el cuerpo médico de la Universidad de Chile, liderado por Diego Molina, le recomendó realizarse estudios de urgencia. El exentrenador de Racing y Boca, entre otros, fue trasladado a la clínica alrededor de las 3 de la mañana, donde quedó internado para la intervención inmediata.