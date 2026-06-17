17 de junio de 2026 Inicio
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La UTA exigió recomposición salarial inmediata y advirtió sobre un posible paro

El sindicato que agrupa a los trabajadores del transporte público de pasajeros advirtió sobre un posible paro en el AMBA ante incumplimientos salariales. El gremio responsabilizó al Estado y a los empresarios.

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El fantasma de un nuevo paro vuelve a acechar el AMBA en medio de las negociaciones paritarias. 

El fantasma de un nuevo paro vuelve a acechar el AMBA en medio de las negociaciones paritarias. 

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La Unión Tranviarios Automotor (UTA) lanzó un fuerte comunicado en el que denunció incumplimientos empresariales en el pago de salarios y advirtió sobre la inminencia de un paro de transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El gremio reclama una urgente recomposición salarial frente a la inflación y rechaza la posibilidad de que el aguinaldo se abone en cuotas.

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El fantasma de un nuevo paro vuelve a acechar el AMBA en medio de las negociaciones paritarias. En ese contexto, la UTA sostiene que los acuerdos con las cámaras empresarias y las autoridades gubernamentales se encuentran trabadas, mientras los empresarios alegan dificultades económicas y responsabilizan al Estado por los retrasos.

Sin embargo, el sindicato remarcó que el contrato laboral es con las empresas y que son ellas las que deben garantizar un salario digno.

El documento titulado "Los empresarios incumplen. El Estado abandona" fue firmado por Roberto Carlos Fernández, Secretario General del gremio. "Una vez más, estamos en un proceso paritario trabado, los empresarios incumplen, nos dicen que no pueden, 'lloran', nos dicen que el Estado incumple, que cambian las reglas", expresa el escrito emitido este 17 de junio de 2026.

Por último, el sindicato dejó en claro que tomará posibles medidas de fuerza directa si no hay una solución económica a corto plazo. "Sabemos que medidas debemos tomar, dentro del marco de las leyes y la Constitución Nacional. Nos queda la lucha". El conflicto pone en estado de alerta a los usuarios ya que es inminente la afectación del servicio de transporte urbano si no se llega a un acuerdo a la brevedad.

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