Así es la nueva forma para hacer la VTV: ¿qué sucede con los precios? La modificación más sensible para el bolsillo de los usuarios tiene que ver con que la normativa elimina por completo las tarifas reguladas por el Estado a nivel nacional Por Agregar C5N en









Modificaciones en la VTV.

La nueva VTV permite realizar controles en talleres y concesionarias habilitadas.

Busca ampliar la oferta de centros y reducir los tiempos de espera.

Cada establecimiento podrá fijar sus propios precios donde adhiera la normativa.

Los talleres deberán cumplir requisitos técnicos y estar inscriptos en un registro nacional. El Gobierno nacional puso en marcha una importante reforma del sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO), conocida como VTV en gran parte del país, mediante la Resolución 32/2026 de la Secretaría de Transporte. La medida busca modernizar y flexibilizar el esquema vigente, promoviendo una mayor participación de talleres privados y concesionarios habilitados para realizar los controles técnicos de los vehículos.

Entre los cambios más relevantes figura la apertura permanente del registro de establecimientos autorizados, lo que permitirá incorporar nuevos centros de inspección en distintas regiones del país. El objetivo es ampliar la oferta disponible para los conductores, reducir los tiempos de espera y facilitar el acceso al servicio mediante una red más extensa y descentralizada.

La medida se formalizó con el Decreto 139/2026, firmado por Javier Milei y Luis Caputo. Gobierno de Buenos Aires La normativa también introduce un esquema de libre competencia en materia de precios, dejando atrás las tarifas reguladas en las jurisdicciones que adhieran al nuevo sistema. Además, impulsa la digitalización de trámites y certificados, con la intención de agilizar los procedimientos administrativos y simplificar la experiencia de los usuarios al momento de realizar la revisión técnica de sus vehículos.

Cómo es la nueva modalidad para hacer la VTV en talleres particulares La Resolución 32/2026 de la Secretaría de Transporte introdujo un cambio significativo en el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) y Revisión Técnica Obligatoria (RTO), al habilitar la participación de talleres mecánicos particulares, concesionarias oficiales e importadores. Para poder brindar este servicio, los establecimientos deben inscribirse en el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos y acreditar el cumplimiento de una serie de requisitos técnicos, entre ellos la disponibilidad de equipamiento homologado, sistemas informáticos conectados a la base nacional y la supervisión de un ingeniero matriculado como director técnico.

La reforma amplía las opciones para los conductores, que ya no dependerán exclusivamente de las tradicionales plantas verificadoras en las jurisdicciones que adhieran al nuevo esquema. Además, al tratarse de un sistema basado en la libre competencia, cada centro habilitado podrá establecer sus propios valores para el servicio, permitiendo a los usuarios comparar precios y elegir la alternativa que mejor se adapte a sus necesidades. De todos modos, la implementación efectiva dependerá de la adhesión que realicen las provincias y la Ciudad de Buenos Aires a esta normativa nacional.