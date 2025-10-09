Paro de colectivos en el AMBA: qué línea no presta servicio

9 de octubre de 2025 Inicio
La medida de fuerza afecta a miles de usuarios para trasladarse desde el conurbano bonaerense hasta la Ciudad de Buenos Aires. Los trabajadores reclaman mejores condiciones de salud y falta de pago de sueldos.

El paro de la línea 148 continúa desde el martes.

El paro de la línea 148 continúa desde el martes.

La línea 148 de la empresa Nuevo Halcón S.A. continúa de paro desde el martes por la mañana por falta de pago de sueldos y mejoras condiciones laborales. La medida de fuerza de los trabajadores afecta a miles de usuarios que viajan desde el conurbano hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Paro de colectivos en el AMBA.
Paro de colectivos en el AMBA: trabajadores de la línea 148 mantienen la medida de fuerza

En el comunicado publicado indicaron que la medida de fuerza será hasta nuevo aviso, ya que esperan el pago total. Los trabajadores acusan demoras en los pagos y, por ese motivo, los dos meses previos también tuvieron que realizar un cese de actividades.

Colectivos

Además, reclaman mejores condiciones laborales porque el estado de los coches no es el adecuado para el trabajo diario, según aseguran los choferes.

Cabe destacar que la línea 148 incorporará 40 coches que serán entregados en tandas de 10 coches para reforzar las condiciones, luego de los paros que realizaron. La compra se hizo acordando condiciones en Megacar y no vendiéndole la empresa a Dota, como se había rumoreado.

