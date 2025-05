Paro de colectivos: desde AAETA aseguran que el acatamiento es del 70%

El presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor destacó que hubo negociaciones hasta último momento, pero no lograron llegar a un acuerdo.

A la vez que muchas líneas no prestan servicios, Fusaro destacó que "muchas empresas hicieron el esfuerzo de salir a trabajar para garantizar la libertad de trabajo para sus colaboradores". Igualmente, advirtió que "un paro es muy dañino para quienes no pueden ir a trabajar. Para empresas que pierdendía de recaudación mientras que los trabajadores que no se va a pagar el día de quienes van a trabajar. Pierden todos los trabajadores".