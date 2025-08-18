19 de agosto de 2025 Inicio
Detuvieron al "perejil" del caso Dalmasso por un brutal homicidio tras un partido de fútbol: "Es un violento"

El hombre que hace casi dos décadas fue señalado como “perejil” en la causa Dalmasso volvió a quedar en el centro de una investigación judicial.

Gastón Zárate, señalado en 2007 como “el perejil” en la causa por el crimen de Nora Dalmasso, volvió a quedar detenido pero en esta oportunidad acusado de matar a Rubén Ezequiel Acuña Ustarroz, un joven de 29 años que estaba a punto de recibirse de ingeniero electricista en Río Cuarto.

El auto fue dañado por el ladrillazo.
El hecho ocurrió el sábado en el complejo deportivo El Águila, sobre calle Río Negro al 1600, donde la víctima solía jugar al fútbol con amigos. Según relataron allegados, Acuña había mantenido una discusión con Zárate durante el partido, que derivó en una pelea a la salida.

“Él alguna vez me hizo un comentario: ‘Es tan carteludo ese chico, no respeta, le putea la madre a los compañeros’. Siempre jugaron en contra, pero me contó que hace 15 días habían jugado junto. Él jamáss llega ni siquiera a una discusión, por eso no entiendo”, recordó Beatriz Acuña, madre de Rubén.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que, tras la disputa, Zárate golpeó a Acuña en la cabeza con un hierro. El joven cayó desplomado y murió poco después. En la escena también estaban los hijos del acusado, de 15 y 17 años, quienes fueron demorados por la policía pero quedaron en libertad horas más tarde.

“Lo que me dicen todos es que es un chico muy violento, que busca peleas y discusiones con cualquiera”, aseguró la madre de la víctima en declaraciones al programa Arriba Córdoba. Con la voz quebrada, la mujer lamentó que a su hijo le faltaba apenas una materia para terminar la carrera: “Mi hermana se va a encargar de convocar una marcha, pero ¿para qué? No me lo van a devolver más”.

El fiscal Javier Di Santo, de la fiscalía de segundo turno de Río Cuarto, quedó a cargo de la investigación. Se trata del mismo funcionario judicial que en 2007 había ordenado la detención de Zárate en el marco del caso Dalmasso, donde el joven fue liberado al poco tiempo y señalado públicamente como el “perejil” de la causa.

Ahora, Zárate fue imputado por homicidio y trasladado a la cárcel de Río Cuarto. La causa se encuentra bajo secreto de sumario. En las próximas horas se fijará fecha para la declaración indagatoria, una vez que designe abogado defensor. Además, la fiscalía ordenó exámenes toxicológicos y tomó testimonios de testigos que presenciaron la agresión.

