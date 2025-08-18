18 de agosto de 2025 Inicio
Se normaliza el servicio de la línea Mitre y todos los ramales ya llegan a Retiro

El servicio estuvo interrumpido durante nueve días por la renovación de vías y obras de señalamiento de las formaciones que se dirigían hasta Tigre, Bartolomé Mitre (Olivos) y José León Suárez.

Por

Desde este lunes 18, todos los ramales del Tren Mitre vuelven a funcionar con su recorrido habitual


Trenes Argentinos confirmó que desde este lunes 18 todos los servicios del Tren Mitre vuelven a funcionar con normalidad luego de haber estado interrumpido durante nueve días por renovación de vías y obras de señalamiento.

Se levantó el paro.
Los trabajos fueron ejecutados en el marco de la Emergencia Ferroviaria, un plan de acción para agilizar los procesos de contratación, ejecución de obras y la resolución urgente de los problemas de seguridad del servicio.

De igual modo, en la reanudación del servicio, los trenes con circulación sentido provincia circulaba con algunas demoras durante las primeras horas de esta mañana.

Estas obras, inicialmente, estaban previstas para el receso invernal, pero las postergaron para el mes siguiente con el objetivo de no afectar el movimiento de pasajeros durante las vacaciones. “Con motivo de las vacaciones de invierno y la gran afluencia de pasajeros que genera el receso escolar hacia zona norte, los tres ramales circularán con sus diagramas habituales”, explicó la operadora ferroviaria en un comunicado.

De esta manera, el ramal Tigre restablece su recorrido completo hasta Retiro por la renovación integral de las vías en las estaciones de San Isidro y Martínez. En paralelo, los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre también recuperaron sus servicios completos tras la ejecución de obras de canalización de cables de señalamiento en las estaciones Palermo, 3 de Febrero y Carranza.

Cuáles son las obras que se llevaron a cabo en el Tren Mitre

En el ramal Tigre, se realizó la renovación de vías en San Isidro y Martínez y se iniciaron las tareas de acondicionamiento de los pasos a nivel L. N. Alem y General Alvear.

También se llevaron a cabo el reacondicionamiento total de 1.650 metros de vías, trabajo que de no haber sido por el corte hubiera llevado 3 veces más de tiempo, que se suma a los 11.200 metros del tendido que ya fueron acondicionados integralmente desde que comenzó la obra. Lo que totaliza más de 12 kilómetros.

Además, se realizaron las siguientes mejoras:

  • 40 kms de renovación de vía
  • 47 kms de renovación de tercer riel
  • 24 pasos a nivel a intervenir y 22 pasos peatonales a intervenir
  • 4 paragolpes a instalar (estación Tigre)
  • 23 aparatos de vía
  • 65 obras de arte a intervenir
