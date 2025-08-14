14 de agosto de 2025 Inicio
Sorpresivo paro de colectivos por tiempo indeterminado en Buenos Aires: qué líneas no funcionan

Los choferes de la empresa MOGSM no salen de las cabeceras por mala acreditación de haberes. La medida de fuerza comenzó el miércoles y no retomará hasta que no les abonen la totalidad del sueldo.

¿Qué líneas están de paro?

¿Qué líneas están de paro?

Los choferes de la empresa MOGSM realizan un paro de colectivos por tiempo indefinido luego de que solo se les haya acreditado una parte del sueldo, además de una diferencia del mes anterior y viáticos. La medida de fuerza comenzó el miércoles durante el día y continuará durante la jornada del jueves.

Se levantó el paro de colectivos.
El paro total es por mala acreditación de haberes y las líneas de la empresa afectadas para brindar servicio son la 333, 407, 437, 700 y 707. Las mismas recorren una parte de la provincia de Buenos Aires y una de sus sedes más recurrentes es San Isidro.

“Al día de la fecha, el personal de la empresa solo cobro $700 mil del sueldo, y no hay novedades de lo que falta (además el viático y la diferencia del mes pasado, más francos trabajados)”, indicó el usuario Dotto, colectivero.

En un comunicado publicado en Facebook, los trabajadores de la 333, 407, 437 y 707 indicaron: “Hemos estado cobrando de forma incorrecta, con descuentos injustificados y atrasaos constantes, sin recibir respuestas claras ni soluciones reales”. Y agregó: “Exigimos una solución inmediata”.

“De no tomarse las medidas concretas y urgentes, exigiremos públicamente la renuncia inmediata de todos los delegados por no estar cumpliendo con la función para la cual fueron elegidos”, concluyó.

