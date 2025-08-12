12 de agosto de 2025 Inicio
Se levantó el paro de colectivos en el AMBA: a qué hora se normalizará el servicio

La empresa El Nuevo Halcón S.A. informó que comenzó a restablecerse la medida de fuerza que se llevó delante desde las 7 del martes. Es la cuarta medida de fuerza que llevan adelante los trabajadores durante los últimos dos meses.

Luego del paro de colectivos que inició el martes 12 de agosto a las 7, la empresa El Nuevo Halcón S.A. confirmó que comenzó a restablecerse el servicio de todos los ramales. El motivo del cese no fue comunicado, pero se estima que venía en la misma línea de los reclamos anteriores.

Sorpresivo paro de colectivos en el AMBA.
Se trató de cuarto paro en poco más de un mes y, aunque algunos fueron por motivos de falta de pago, todos tenían un denominador común que tenía que ver con el deterioro de las unidades, lo que perjudicaba no solo el trabajo para los empleados, sino también para los pasajeros.

El primero se llevó a cabo el 11 de junio, cuando la empresa emitió el comunicado que inicaba que “el deplorable mantenimiento de las unidades está afectando gravemente la calidad del servicio”. Luego, el 1 de julio y, a mitad de mes, realizaron otro.

El paro del 12 de agosto se suma al resto de los reclamos. “Hay paro hasta nuevo aviso”, habían informado. Sin embargo, desde la cuenta oficial aseguraron que ya comenzó a restablecerse el servicio y, desde las 12, ya circula de manera normal.

