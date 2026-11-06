Familias homoparentales en Argentina: "El amor no necesita parecerse a ningún modelo para ser válido"

Matías, Leonel, Paula y Lucía cuentan el recorrido que los llevó a tener hijos. Sus experiencias revelan el valor de la voluntad y las ganas de formar una familia, las diferencias legales, las dificultades para acceder a tratamientos y los prejuicios que todavía aparecen en las instituciones y la vida cotidiana.

Desde mayo de 2022, Matías Pulido y Leonel Videtta son padres de Bastian por gestación solidaria, mientras que Paula García y Lucía Melmik tuvieron a Río en 2023 mediante inseminación por donación y esperan su segundo hijo, dos recorridos que muestran cómo construyeron sus proyectos familiares y qué obstáculos aún enfrentan en Argentina.

Tras la derrota de Trump, el embajador de EEUU ratificó que "el compromiso con la Argentina es de largo plazo"

Matías y Leonel se conocieron en 2009, llevan 17 años juntos y se casaron en 2021. Además de compartir la crianza de Bastian, escriben y dirigen musicales con su compañía teatral. Matías es bombero voluntario desde los 14 años y ambos son empleados legislativos del Congreso de la Nación.

Leonel recordó que, antes de convertirse en padres, debieron desarmar prejuicios que limitaron la posibilidad de imaginarse en ese rol: "Habíamos crecido en una sociedad que nos había enseñado, de manera explícita o implícita, que determinadas cosas no estaban pensadas para nosotros", una experiencia que atravesó el comienzo de su proyecto familiar.

Paula, abogada y educadora, y Lucía, musicoterapeuta, se conocieron en 2017 y viven en la Ciudad de Buenos Aires. Su primer hijo nació después de una inseminación con semen de un amigo, que eligió hacer una donación dirigida. Ahora esperan otro bebé y cambiaron quién llevará adelante el embarazo.

Las dos historias tienen un punto de encuentro en el deseo de criar y en la decisión de contarles a sus hijos cómo llegaron a sus familias, aunque el recorrido fue distinto: mientras ellos necesitaron la participación de una persona gestante, ellas recurrieron a técnicas de reproducción asistida en sus cuerpos.

Matías y Leonel se casaron en 2021, luego llegó Bastian. Gentileza Matías Pulido y Leonel Videtta

Cómo llegaron Bastian y Río: gestación solidaria, inseminación y el deseo de formar una familia

Para los dos papás, la primera alternativa que estudiaron fue la adopción. Después conocieron la gestación solidaria y buscaron que la persona gestante perteneciera a su entorno afectivo. La respuesta llegó de Bárbara, hermana de Matías y madrina de Bastian.

Matías recordó el ofrecimiento de Bárbara con una frase que resume el lugar de su hermana y madrina de Bastian: "Nos hizo uno de los regalos más grandes que alguien puede hacerle a otra persona: ofrecernos llevar a nuestro hijo en su vientre", una decisión que integró su historia familiar.

En ese proceso hubo tres roles: la donante de óvulos, la persona gestante y los padres de intención. Leonel explicó que "hoy Bastian conoce su historia, sabe que estuvo en la panza de su madrina Bárbara y crece entendiendo que hay muchas maneras de llegar a una familia".

Ellos resumieron la diferencia y explicaron cómo le cuentan a Bastian su historia: "La gestación solidaria nos invita a romper con ese binomio y a comprender que llevar un embarazo no convierte necesariamente a una persona en madre", una idea que se traduce en la naturalidad con que explican su origen.

Paula y Lucía pensaron al principio en una inseminación casera, pero después de hablar con activistas LGBTTIQ+ resolvieron "avanzar con una clínica de por medio, por una cuestión de seguridad jurídica". Para Río eligieron un tratamiento de baja complejidad con semen donado por un amigo, cuyas muestras congelaron para usar en el procedimiento.

El primer DNI de Río dejó una imagen imborrable para ellas y describieron como "una alegría inmensa" ver que allí figuraba como "hijo de ambas". Pero el segundo embarazo las llevó a otro tratamiento, una fertilización in vitro, luego de dos intentos de baja complejidad y con un cambio en la mamá gestante.

Para contarle a Río que tendrían un segundo hijo, las madres escribieron, editaron e imprimieron La estrella que nos eligió, un cuento que repasa cómo llegó su primer hijo, concebido mediante una donación dirigida, y termina con la noticia de que otro bebé crece en la panza de mamá Pau.

Pau y Lucía le anuncian a Río la llegada de su hermanito: "Te queremos contar que hay un bebito muy chiquitito que está creciendo y se está formando en la panza de mamá Pau". Después, él llevó el cuento al jardín para compartir con otras niñeces la noticia de que será hermano mayor.

El libro "La estrella que nos eligió", fue escrito por Paula y Lucía para contarle a Río que tendrá un hermanito. Gentileza Paula García

Dos mamás, dos papás y un mismo deseo: los puntos legales para formar una familia en Argentina

El artículo 562 del Código Civil y Comercial reconoce la filiación por Técnicas de Reproducción Humana Asistida (TRHA) a partir del consentimiento previo, informado y libre, con independencia de quién aportó las células reproductoras. Ese marco permitió inscribir a Río como hijo de ambas, mientras que la gestación solidaria todavía carece de una regulación nacional integral.

En la Ciudad de Buenos Aires, la disposición porteña 93/DGRC/17 permitió inscripciones preventivas a nombre de los padres de intención bajo ciertos requisitos, pero esa herramienta administrativa quedó suspendida desde el 6 de junio de 2024, tras una decisión judicial que dejó sin ese mecanismo a nuevas familias.

Matías advirtió que la suspensión dejó a muchas familias en una situación de incertidumbre jurídica. Leonel resumió el efecto posible de esa falta de reconocimiento: "Una mujer que no desea ser madre aparece jurídicamente ocupando ese lugar", aunque los padres de intención hayan asumido desde el comienzo la búsqueda y el compromiso de crianza.

Para la pareja, el centro de la discusión no debería estar en las diferencias entre adultos, sino en los derechos de las infancias, porque, como remarcaron, "no estamos hablando de un conflicto entre adultos ni de una discusión ideológica", sino de garantizar a cada chico una filiación clara y seguridad jurídica. Esto marca la urgencia de una ley de fondo que regule la gestación solidaria en Argentina de manera uniforme y definitiva.

Matías y Leonel junto a su hijo, Bastian. Gentileza Matías Pulido y Leonel Videtta

El esfuerzo económico también marcó su recorrido. Matías y Leonel vendieron un auto, pidieron dinero prestado y reorganizaron sus gastos para afrontar un tratamiento de fertilidad de alta complejidad. Además, señalaron que la salud de la persona gestante debe estar por encima del deseo de quienes buscan convertirse en padres.

Al comparar los recorridos, los padres de Bastian advirtieron que "no alcanza con que una familia tenga amor y voluntad para concretar un proyecto" y reclamó un Estado que garantice derechos, mientras Paula y Lucía señalaron que, aunque las TRHA están incluidas en el PMO, la experiencia varía según la cobertura y la región.

Para Río, una de las madres contó que su trabajo en una organización de derechos humanos le reconoció a la persona no gestante una licencia por maternidad de tres meses, posibilidad que marcó "una diferencia abismal" frente a los dos o pocos días habituales y permitió compartir los cuidados desde el primer día.

La familia de Paula, Lucía y Río. Gentileza Paula García y Lucía Melmik

Crecer con dos mamás o dos papás: los desafíos de las familias homoparentales en la escuela y otras instituciones

La crianza también expuso una mirada social que, según Matías, no siempre discrimina de forma directa, pero muchas veces no contempla a estas familias: en formularios, comunicaciones escolares, productos para bebés, licencias, coberturas médicas y hasta en la falta de cambiadores en los baños de varones, por ejemplo.

Leonel cuestionó la idea de que el cuidado corresponde únicamente a las mujeres: "Todavía cuesta entender que los hombres también criamos, cuidamos, cambiamos pañales, llevamos a nuestros hijos al médico y estamos presentes en cada aspecto de su vida". En el colegio de Bastian, el grupo de WhatsApp dejó de dirigirse solo a las mamás.

Para Paula y Lucía, la experiencia escolar de Río confirmó que la diferencia suele aparecer en la mirada adulta, no entre los chicos, porque, como explicaron, "no es algo extraño para los niños, niñas y niñes" y se vuelve distinto cuando una persona adulta señala esa diversidad también.

Paula García y Lucía Melmik se conocieron en 2017. En 2023 nació su primer hijo, Río. Gentileza Paula García

Las mujeres recuerdan que Río no fue invitado a un cumpleaños cuando estaba en sala de dos. Al principio se preguntaron si podía deberse a que tenía dos mamás. Después supieron que la fiesta era de Barbies y Kens, y que los nenes debían usar vasos celestes y las nenas, rosas.

El episodio llevó a las madres a reclamar "una ESI con perspectiva de género y diversidad que alcance a las familias", para que la educación no se limite al aula y también ayude a revisar los estereotipos de género que se transmiten en la socialización infantil y pueden convertirse en motivos de exclusión.

Las dos parejas coinciden en que las infancias necesitan conocer otras configuraciones familiares y no sentir que la propia es una excepción. Las madres participan de un grupo de familias LGBTTIQ+ como espacio de encuentro y juego. "Es muy potente para las infancias ver que como sus familias, hay otras", dijeron.

Con el tiempo, Matías y Leonel dejaron atrás la presión de demostrar que podían criar a Bastian sin que le faltara nada por tener dos papás, hasta comprender, como dijo Leonel, que "ninguna familia tiene que rendir examen frente a la sociedad" ni necesita probar su capacidad de cuidar.

Matías también les diría a otras parejas que se animen a mostrar sus historias, porque cada familia visible puede ayudar a alguien a imaginar un proyecto que todavía cree imposible. Para Paula y Lucía, el consejo central es construir redes, conocer otras experiencias y saber que no están solas.

El deseo de Leonel para Bastian resume el horizonte que comparten ambas parejas: "Queremos que crezca en una sociedad donde eso sea tan aceptado que ni siquiera sea motivo de discusión o duda", una aspiración que también aparece en la búsqueda de redes, referentes y espacios seguros para sus hijos. "El amor no necesita parecerse a ningún modelo para ser válido", concluyeron.