La bizarra conferencia de prensa desde la "clandestinidad" de los Gandalfs que protestaron contra Peter Thiel

La "Yihad contra las corporaciones de la distracción", el grupo detrás de la protesta contra el tecnomagnate, realizó un evento para la prensa del que participó C5N. En esta crónica, el paso a paso para transformarse en "un yihadista".

El souvenir del evento para la prensa que realizó la Yihad contra las corporaciones de la distracción, el grupo de personas que se disfrazó de Gandalf para manifestarse contra Peter Thiel.

Manifestarse vestido de Gandalf frente a la casa de Peter Thiel es el último paso de un " yihadista contra las corporaciones de la distracción" . Un yihadista se viste de saco, gorra y lentes para encontrarse con su periodista designada en algún rincón del Barrio Chino para taparle los ojos con unos lentes de sol bloqueados con fragmentos de revista y guiarla , bajo la sorprendida mirada de los turistas, a La Canchita Papi Fútbol, debajo de las vías del tren Mitre .

Como yihadista orientala al encuentro del resto de sus colegas, igual de ciegos que ella, en una tribuna armada con sillas de plástico negras al borde de la cancha, mientras los compañeros van y vienen frente a su vista periférica. A los minutos, tomá su mano y acompañala a través de la cancha vacía hasta una mesa de madera con libretas y lapiceras .

"Te voy a pedir que agarres una libreta y una lapicera y apagues tu celular para dejarlo sobre esta mesa, pero antes fijate tu tiempo diario en pantalla y anotalo ", indicá a cada trabajador de prensa, de la decena que lograron persuadir para pasar la tarde noche de su lunes con ustedes.

Para ser un yihadista, presentá el Aburritronic 4000 a la decena de periodistas y explicá que van a pasar 10 minutos en silencio , haciendo nada. Tal vez eso sea el mejor regalo para la mayoría de los comunicadores que lograron llegar hasta ese momento.

Pasá esos 10 minutos sentado en una silla de plástico negra junto al resto de tus compañeros, de entre 25 y 35 años, y junto a la decena de trabajadores de prensa en el medio de una cancha vacía. Escuchá a tu compañera Ruina explicar las actividades que planearon en grupo : sostenerse la mirada, hacer una lista de las cosas que más odian del periodismo, elegir la que más odian, proponer cómo transformarla en "lo opuesto", manifestar esa propuesta e intercambiar tres preguntas al oído.

Ruina definirá, para tu periodista designada y sus colegas, que se tratan de "prácticas de ruptura de convenciones sociales".

La manifestación de Gandalfs frente a la casa de Peter Thiel. Foto: Tía Tweety

Para ser un yihadsita, vestí solo un pantalón de trabajo azul y una capucha gris, una especie de sombrero de Gandalf sin terminar, frente a un grupo de trabajadores de prensa y amenazá con romper sus celulares con un martillo de plástico como acto final. Observá cómo ninguno de ellos se levanta a salvar su dispositivo electrónico.

Recién luego de ese suceso de eventos, preparados especialmente para que la prensa entienda qué suele hacer la "Yihad contra las corporaciones de la distracción" cuando se reúne, colocá el banner, la mesita de madera con mantel negro, el micrófono y una copa con agua para que tu secretario de Medios y Medias realice la anunciada y esperada conferencia de prensa.

Qué es ser yihadista y por qué rechazan la inmediatez mediática

Finalmente, para ser yihadista tenés que ver a tu compañero colocarse una media amarilla en la mano y unos lentes de sol para mascotas, y arrodillarse debajo de la mesa con una tela negra como mantel. Desde allí, moverá la mano mientras habla con una voz aguda para declararle la guerra a la inmediatez mediática con un stand-up contra tu líder, Lisandro Al-Gaib, por su aversión mediática.

"Insistí mucho, pero mucho, eh, pero no hubo caso", escucharás decir al secretario de Medios y Medias, quien reprochará el impacto mediático de la manifestación frente a la casa del magnate tecnológico: "Una semana no sé qué mierda hicieron que me llegaron mil mensajes".

Tu compañero mencionará los pedidos de entrevistas de radio Con Vos, Alejandro Bercovich, Julia Mengolini y de "dos periodistas del medio de la Embajada de Estados Unidos". "Tuve que convencer a Lisandro de que respondiera con cordialidad al menos", bromeará el secretario. Y rematará: "Es remar en dulce de leche".

La manifestación de Gandalf frente a la casa de Peter Thiel. Foto: Tía Tweety

"Un yihadista es un militante a contracorriente, no lo hace por capricho, sino por convicción y necesidad porque de no hacerlo moriría cada día", oirás cómo el secretario imita la voz seria del líder yihadista y se jacta de haberle replicado: "¿Y pero el resto de la gente cómo se entera, Lisandro?".

Observarás a lo periodistas anotar que Lisandro le respondió que un yihadista "tiene en claro las formas vetustas y hace un esfuerzo, una yihad, por buscar nuevas formas, nuevos horizontes". Entonces, el secretario comenzará a criticar "el ciclo de noticias de 24 horas hace 30 años nos somete a una sobredosis de mundo que llega con delay y parcialidad, sin profundidad, sin sensibilidad y con cada vez más escasa seriedad y profesionalismo".

El secretario de Medios y Medias declarará frente a una decena de periodistas: "Hoy, bajo una estricta dinámica de métricas, implementaron el título clickbaitero, el reel con gancho, la story que dice 'estamos en vivo' y los recortes".

"A la yihad no le interesa jugar ese juego, no porque somos demasiado elevados, ilustradísimos, por tener buen gusto, por ser moralmente superiores, muy pistolas, cracks de la vida. No nos interesa jugarlo porque alguien lo tenía que hacer, todos los demás lo juegan. Bueno, nosotros no, y veamos qué pasa si no lo jugamos. Intentemos jugar otra cosa, algo que no sea fagocitable por el complejo de internet y sus corporaciones de la distracción, que no responda a la necesidad de clicks de los multimedios y los portales bancados por la Embajada de Estados Unidos", concluirá tu compañero a través de la media en su mano.

Por último, retirá la mesa, el micrófono, la copa y el banner que invita a todos los presentes a la página web YCCD.ar, donde cualquiera puede inscribirse para ser yihadista y esforzarse en luchar contra las corporaciones de la distracción.