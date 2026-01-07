Parecía inofensivo y la policía sospechó durante años: como atraparon al asesino de Green River La investigación atravesó distintas etapas, incorporó nuevas tecnologías y obligó a revisar hipótesis que en un principio parecían firmes. Por + Seguir en







Conocé cómo fue que atraparon al asesino de Green River

El nombre real del "asesino de Green River" es Gary Ridgway, un trabajador industrial de vida aparentemente normal.

Actuó principalmente en el estado de Washington desde 1982 durante casi dos décadas. Fue interrogado varias veces en los años 80, pero logró eludir a la policía durante años.

Una vez preso, confesó 49 asesinatos, aunque se sospecha que pudo haber más de 70 víctimas. Sus víctimas eran en su mayoría mujeres jóvenes y trabajadoras sexuales.

Con el correr del tiempo, la policía fue reconstruyendo un patrón que revelaba que no se trataba de hechos aislados, sino de una serie de crímenes conectados entre sí. La historia de cómo finalmente se logró identificar y detener al asesino de Green River es también un reflejo de la persistencia de los investigadores y de cómo un perfil aparentemente inofensivo puede ocultar uno de los secretos más oscuros.

Entre 1982 y finales de los años 90, asesinó a decenas de mujeres, en su mayoría jóvenes y adolescentes en situación de vulnerabilidad, muchas de ellas trabajadoras sexuales o fugitivas, lo que hizo que durante años sus desapariciones recibieran menos atención institucional.

Las cifras oficiales lo ubican como uno de los asesinos en serie más prolíficos del país, con 49 homicidios confesados, aunque los investigadores sospechan que el número real podría superar los 70. Ridgway solía estrangular a sus víctimas y abandonaba los cuerpos en zonas boscosas o cerca del río Green, de donde proviene su apodo mediático. Durante los años 80 fue interrogado varias veces por la policía e incluso se sometió a un polígrafo, que logró superar, lo que le permitió seguir en libertad mientras los crímenes continuaban.