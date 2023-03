Para la tía de la beba secuestrada en Isidro Casanova, "la nena estaba marcada"

"La nena fue marcada. Estas mujeres se ve que están acostumbradas a estas cosas. Había una persona que amamantaba a la criatura. Esa mujer fue varias veces preguntando por apellidos de personas. Estaba premeditado. La marcaron porque esa misma noche yo me quedé con mi hermana y vi de frente a esta mujer rubia, que había llegado a la mesa", aseguró la joven.

Cuando Jessica llegó hacia las doce de la noche para quedarse con su hermana, se anunció en la guardia y en la maternidad, pero "no me dejaron entrar porque supuestamente ya había una persona que estaba acompañando a mi hermana". "Mi hermana no está acompañada por nadie, esta sola, y si no me dejás pasar me voy a quedar acá", le respondió entonces al personal de seguridad. Fue entonces que, cerca de la 1, se cruzó con la acusada de ser la secuestradora.

Luego, ya dentro de la habitación, una sala compartida con otras dos madres y sus acompañantes, Jessica y su hermana habían apagado las luces para descansar. "Como la nena estaba tranquila, no lloraba ni nada, dijimos 'bueno vamos a verla en un ratito'. A las 7 la bebé ya no estaba", relató.

"Cuando Ahinara estaba desaparecida a mí se me cerró el pecho y pensé lo peor. No puede ser, fueron minutos, un parpadear. No te podés quedar tranquila. Dejaron pasar a una persona que se llevó a mi sobrina en una mochila. Qué le puso para que no llorara, le cambiaron la ropa", expresó.

"En muchos lugares nos echaron la culpa por habernos quedado dormidas. Dejaron entrar a esta persona, no le pidieron nombre", replicó Jessica.

Sobre la desesperada búsqueda, la joven detalló que "fuimos habitación por habitación. A partir de que empezamos a viralizar la foto empezaron a llegar más efectivos policiales, me escribió gente de todo el país".

"Nosotros fuimos la que encontramos a mi sobrinita. Me mandaron una foto de ella con otra ropa. No quería afirmar en falso y que le sacaran el bebé a otra persona. Tenía mucho miedo de no encontrarla. Comparé las fotos y era mi sobrina con la ropa cambiada. Me dijo 'disculpame, fue un malentendido, acabo de sacarle la bebé a una mina', después se contradijo en muchas cosas", contó.

"Queremos que salga Ahinara de alta y mimarla mucho, después vamos a ver si iniciamos acciones legales", concluyó.

Embed

Detuvieron a tres personas por el robo de la bebé en Isidro Casanova

Un hombre y dos mujeres fueron detenidos este sábado por la tarde por resultar sospechosos del secuestro de una beba recién nacida en el Hospital Paroissien de Isidro Casanova, partido de La Matanza.

Según informaron fuentes policiales y judiciales, la beba fue encontrada en la parroquia San José de Isidro Casanova junto a un joven de 21 años que fue detenido en el momento, luego de que la policía sea informada a través de un llamado telefónico anónimo.

Gracias a las cámaras seguridad se identificaron a dos mujeres que se la llevaban en el interior de una mochila. La Policía Bonaerense trabajó durante más de 6 horas para dar con la menor quien pudo ser recuperada. Aún se esperan más detalles sobre la investigación y las personas detenidas.

Las primeras informaciones indicaban que Ahinara Correa, se encontraba en la habitación 210 del hospital en compañía de su madre y su tía, quienes en horas de la madrugada ambas se quedaron dormidas y una mujer rubia, con ropa deportiva y barbijo, entró al lugar y procedió a llevarse a la bebé que se encontraba en la cuna.

Al registrar las cámaras, identificaron a esa persona ingresando al sector de maternidad pasadas las 6 de la mañana quien luego se retiró rápidamente con una mochila negra y fue vista en las afueras del hospital, junto a una segunda mujer en dirección a la ruta 3.

Personal policial de la Comisaría Segunda rápidamente acudió a lugar y comenzó con la búsqueda en los alrededores de la zona. Por su parte, la familia había iniciado una campaña en redes sociales para dar con el paradero de Ahinara.

El tío de la beba, Roberto Correa, explicó en diálogo con C5N que su hermana "me llama a las 8 de la mañana diciendo que me llevaron a la nena. El hecho ocurrió entre las 6 y 7 de la mañana. Ellas se quedaron dormidas y no saben cómo ingresaron la femenina a donde estaban ellas".

"Lo raro es que el día anterior a la noche, preguntaron por ella, cuál era el nombre y apellido de mi hermana. la verdad que no se sabe". agregó.

En referencia a la campaña en redes sociales lanzada por la familia, Correa aclaró que las fotos comenzaron a difundirse después de la autorización de la fiscalía y solicita que si alguien vio algún movimiento o conoce a las personas que secuestraron a su sobrina, que acudan a la policía para brindar datos de forma anónima.

El caso es investigado por el titular de la UFI Nº 3 del Departamento Judicial La Matanza, especializada en conflictos sociales y en delitos derivados de violencia familiar, de género y delitos contra la integridad sexual, a cargo del fiscal Gastón Bianchi, quien caratuló la causa como “sustracción de menor”.