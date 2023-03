Isidro Casanova: encontraron a la bebé de dos días robada en el Hospital Paroissien

Las primeras informaciones indicaban que Ahinara Correa, se encontraba en la habitación 210 del hospital en compañía de su madre y su tía, quienes en horas de la madrugada ambas se quedaron dormidas y una mujer rubia, con ropa deportiva y barbijo, entró al lugar y procedió a llevarse a la bebé que se encontraba en la cuna.

Al registrar las cámaras, identificaron a esa persona ingresando al sector de maternidad pasadas las 6 de la mañana quien luego se retiró rápidamente con una mochila negra y fue vista en las afueras del hospital, junto a una segunda mujer en dirección a la ruta 3.

Personal policial de la Comisaría Segunda rápidamente acudió a lugar y comenzó con la búsqueda en los alrededores de la zona. Por su parte, la familia había iniciado una campaña en redes sociales para dar con el paradero de Ahinara.

El tío de la beba, Roberto Correa, explicó en diálogo con C5N que su hermana "me llama a las 8 de la mañana diciendo que me llevaron a la nena. El hecho ocurrió entre las 6 y 7 de la mañana. Ellas se quedaron dormidas y no saben cómo ingresaron la femenina a donde estaban ellas".

"Lo raro es que el día anterior a la noche, preguntaron por ella, cuál era el nombre y apellido de mi hermana. la verdad que no se sabe". agregó.

En referencia a la campaña en redes sociales lanzada por la familia, Correa aclaró que las fotos comenzaron a difundirse después de la autorización de la fiscalía y solicita que si alguien vio algún movimiento o conoce a las personas que secuestraron a su sobrina, que acudan a la policía para brindar datos de forma anónima.

El caso es investigado por el titular de la UFI Nº 3 del Departamento Judicial La Matanza, especializada en conflictos sociales y en delitos derivados de violencia familiar, de género y delitos contra la integridad sexual, a cargo del fiscal Gastón Bianchi, quien caratuló la causa como “sustracción de menor”.