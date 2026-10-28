Cierra la inscripción para las misas del papa León XIV en Argentina: cómo anotarse La convocatoria para asistir a las ceremonias en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján finalizará este miércoles, mientras el sumo pontífice se prepara para su viaje al país. Por Agregar C5N en









El papa León XIV se prepara para su visita a Sudamérica.

El papa León XIV encabezará una serie de misas en la Argentina en el marco de su gira en Sudamérica, por lo que los organizadores abrieron la inscripción para que las personas interesadas asistan a las ceremonias, que finalizará este miércoles en el marco de los preparativos para la visita del sumo pontífice al país, prevista para entre el 8 y 11 de noviembre.

La inscripción para el evento se gestiona de manera gratuita a través del sitio web elpapaenargentina.com.ar, en la que se permite registrar desde un único asistente hasta delegaciones de 20 personas por trámite. En tanto, el que realice la solicitud debe ser mayor de 16 años y disponer de un correo electrónico válido, donde se le enviará un código de comprobación.

El papa León XIV se prepara para su visita a Sudamérica. En tal sentido, luego del procedimiento el sistema emite una notificación de confirmación junto con la sugerencia de una puerta de acceso. Pese a que la presentación de un código QR para el público general no es obligatorio, la nómina previa sirve para organizar el operativo de seguridad. Después, a partir del 1° de noviembre, la persona que realizó el trámite recibirá un mail con la información sobre los ingresos.

En tanto, para los sectores adaptados anotarse es obligatorio y se debe adjuntar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), mientras que en este caso se genera un código QR para mostrar en los accesos asignados al igual que los sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas que quieran ubicarse en la parte frontal.

El Vaticano confirmó que el papa León XIV se reunirá con víctimas de abusos en su viaje a Sudamérica El Vaticano confirmó que el papa León XIV se reunirá con víctimas de abusos sexuales cometidos por integrantes del clero y la Iglesia, en el marco de su gira por Uruguay, Argentina y Perú prevista para noviembre. Los encuentros fueron confirmados después de que mantuviera una serie de encuentros en España y Francia.