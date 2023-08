Palermo: volvían de bailar y golpearon brutalmente al encargado de un edificio

Cinco jóvenes que regresaban de bailar golpearon salvajemente al encargado de un edificio en el barrio de Palermo, luego de que el hombre les pidiera que no vomiten ni orinen el hall de entrada del inmueble.

La víctima de 49 años identificada como Rubén se defendió con un palo de escoba, sin embargo sufrió politraumatismos graves, por lo que debió ser hospitalizado en un centro de salud privado. Además, recibió pedradas fue en ese momento en el que un empleado de una cafetería se acercó a defenderlo.

"Vi que unos chicos estaban peleando con el señor de la portería, con palazos, botellazos, todo. Corrí y traté de separarlos. Lo metí para adentro y se fueron", explicó el joven sobre su intervención, quien dijo que la secuencia duró entre 5 y 10 minutos.

Además, contó los jóvenes parecían “borrachos y drogados”. “Los fines de semana es muy común que pase esto, tipo cinco de la mañana, acá o a la salida de un boliche”, comentó.

En tanto, el encargado también comentó: “Tengo un fuerte dolor de cabeza y se me nubló la vista, recibí un fuerte golpe en la cabeza. Están locos los pibes. Me rodearon y me tiraron de todo: botellas, palos, piedras”.

La Justicia porteña intervino de oficio y la causa quedó en manos de la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas Nº8, a cargo del fiscal Maximiliano Vence. Aún no dieron con los agresores y se encuentran en libertad.