El hombre que asesinó a su pareja y al hijo de esta en Olavarría dejó una carta escrita de puño y letra en la que brindó insólitas explicaciones sobre el crimen e intentó justificarse por supuestos maltratos. "Me tenían cansado" , puede leerse, entre otras cosas, en el escrito que dejó el homicida, quien, luego, se suicidó.

“Los MATÉ porque me tenían CANSADO”: la CARTA del AUTOR del DOBLE CRIMEN de OLAVARRÍA

"Era algo insoportable y estresante llegar todos los días de trabajar y problemas tras problemas y yo no hacía más nada que trabajar, cocinar y dormir", señaló en la carta donde además se quejó de que su mujer no lo dejaba hablar con sus amigos, tomarse una cerveza o salir con la excusa de hacer "un mandando" porque desconfiaba de la relación que podía tener con la almacenera.

Al tiempo que describió al hijo de 13 años de su pareja como un "maleducado". "Todo era un problema, se quejaba de todo. El nene era muy contestador y maleducado", escribió el hombre.

"Yo sé que no se justifica lo que hice. Fue una reacción de la cual me arrepiento", agregó en el escrito. Luego dio detalles de cuándo los mató y cómo lo hizo. "El jueves exploté", confesó.

carta homicida.png Parte de la carta que dejó el homicida

"Me levanté sin decir nada, agarré el martillo, entré a la pieza sin mediar palabras y le di 10 martillazos en la cabeza y luego fui al futón y le di otros 10 martillazos al pendejo (sic)", a quien acusó de ser "maleducado, prepotente, caprichoso y altanero", entre otros calificativos.

"Fui un hijo de mil puta. Solo me queda pedir perdón, pero el perdón no arregla lo que hice. No le digan a mi vieja, tírenme al arroyo y listo", cierra la carta.

Según los voceros, el hombre explicó que decidió congelar los cuerpos de ambas víctimas en el freezer del domicilio "para que los puedan velar".

La fiscal Paula Serrano, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 descentralizada de Olavarría, aguardaba que en las próximas horas se realicen las autopsias al cuerpo de Ene y de sus víctimas María Sandra Aguer de 53 años y, Thiago Contreras, de 13 años.

De acuerdo a la pesquisa, los asesinatos, descubiertos ayer, se habrían cometido el pasado jueves, por lo que para realizar los estudios forenses de los cadáveres hallados en el freezer es necesario primero llevar a cabo un proceso de descongelamiento.

olavarria

En la escena del doble crimen, los pesquisas secuestraron una maza que sería el elemento que Ene empleó para cometer los ataques según él mismo confesó en la carta antes de ahorcarse. La carta, al igual que la maza y los celulares de los implicados, está siendo analizada por agentes de la Policía Científica bonaerense.

Por otra parte, desde la Asamblea Feminista y Disidente de Olavarría impulsaron en redes sociales una concentración para esta tarde a las 17 para pedir justicia por María Sandra y su hijo Thiago. La convocatoria es en el Paseo "Jesús Mendia", ubicado frente a la municipalidad de Olavarría, sobre la Plaza Coronel Olavarría, en la calle San Martín al 2700.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a linea144@mingeneros.gob.ar.

Línea de Prevención del Suicidio

Ayuda a Personas en Crisis: 135 -gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires-, (011) 5275-1135 o 0800-345-1435 -desde todo el país-. El llamado es personal, confidencial y anónimo.