Palermo: así quedó el bar luego de la caída de un vidrio sobre la cabeza de un hombre

Se trata de una estructura que se desprendió desde un cuarto piso e impacto sobre un vecino, que tomaba café en un local sobre la vereda. Se encuentra fuera de peligro, aunque sufrió heridas.

El hecho se produjo mientras un hombre tomaba café en un bar de Palermo.

Un hombre está vivo de milagro después de que le cayera un vidrio en la cabeza desde un balcón de un cuarto piso, mientras tomaba un café en la vereda de un local en el barrio porteño de Palermo.

El hecho se produjo en la calle Ciudad de la Paz al 300, donde las imágenes de una cámara de seguridad expusieron el momento en el que una placa cayó sobre el cliente, que se encontraba sentado a metros de un vehículo estacionado. Las autoridades confirmaron que el hombre, identificado como Pablo, se encuentra fuera de peligro.

Tras la viralización del caso, se dieron a conocer unas imágenes en las que se observa que una mesa negra sufrió un impacto que la abolló en la punta, mientras que el vidrio laminado, de 1x1, quedó esparcido por la vereda, completamente destruido.

En diálogo con el periodista Alejandro Moreyra en el móvil de C5N, un vecino y amigo de la víctima marcó que "tiene 20 puntos en la cabeza, 13 tendones cortados del brazo izquierdo y tendrá que hacer rehabilitación, pero está bien".

Bar Palermo
Debido al temor por nuevas caídas, el local modificará la disposición de sus mesas para proteger a clientes y transeúntes. "La cafetería tomó la precaución de que ahora las mesas están pegadas con un techo de un balcón que lo ponían cuando llovía nada más. Ahora hay que mantenerlo así por las dudas", explicó el vecino.

"Siete pisos de balcones con cristales, según nos comentaron, se hizo una revisión de los cristales, se vio que hay una falta de mantenimiento, algunos flojos", añadió el periodista por su parte.

