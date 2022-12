Padre de Lucas, joven desaparecido en Florencio Varela: "No estoy escondido, busco a mi hijo"

"Estoy metido las 24 horas, necesito estar tranquilo porque esto me aturde y no puedo pensar. Un hijo es lo más grande que hay. Hace 32 años que estoy en Varela, todos me conocen", afirmó el hombre en declaraciones a los medios.

Respecto a los cuestionamientos en redes sociales sobre su pasividad ante la desaparición de Lucas, el hombre sostuvo que "no es que estoy escondido, que no estoy buscando a mi hijo". "Tengo que estar tranquilo porque soy la persona que tiene que dar un montón de explicaciones, pensar qué pasó", planteó.

También negó tener problemas con gente del barrio. "Yo me dedico a la construcción, soy un contratista de obra de la zona. Todos me conocen. No tengo ningún roce de ninguna índole con colegas, ni quejas, ni amenazas", detalló.

Además, relató un episodio ocurrido 15 años atrás, cuando Lucas fue víctima de un secuestro express. "Me llamaron y me dijeron 'Cuánto vale la vida de tu hijo'. Después me llamaron de la comisaría diciendo que mi hijo había aprecido", contó.

"Vivo laburando, tengo tres hijos más. Hoy estoy buscando a mi hijo y necesito estar bien, por eso estoy metido adentro", insistió Hilario, y expresó que "no sé lo que habrá pasado porque tanto mi hijo como yo obramos bien, no jodemos a nadie".

Sobre el accionar de la Justicia y la Policía, Escalante consideró: "No me puedo quejar". "Hace cinco días que esta gente no duerme, la Policía está laburando. Pero la ansiedad nos mata. Nunca apagué mi teléfono pero no recibí ninguna información", describió.

"El hijo no tiene precio. Soy un tipo que labura, mi única riqueza son mis hijos", enfatizó el hombre.

La palabra de la expareja de Lucas, uno de los chicos desaparecidos de Florencio Varela

Nicole, expareja de Lucas, mostró su tristeza y desesperación por la incertidumbre que existe en la búsqueda de los chicos. "Los cuerpos no son de ellos. Todavía hay esperanzas de que podamos encontrar a Lautaro y Lucas con vida", expresó en diálogo con C5N.

"La última comunicación sabemos que fue con su mamá. Él siempre la espera del trabajo porque ella siempre llega tarde", respondió Nicole al ser consultada sobre cuándo fue el último contacto que tuvo Lucas con su familia.

Luego, la expareja de Lucas se refirió a cuál es el grado de relación que existe entre el joven y su familia: "Él venía a todos los cumpleaños. Siempre estaba en mi casa y hablaba con mi hermano, mi primo, los chicos".

"No estoy conforme con la investigación porque no nos dicen nada. Ayer nos mostraron una billetera que habían encontrado pero no nos dijeron de quién era. De Lautaro no era y de Lucas tampoco, pero tampoco nos dijeron si pertenecía a otra persona. También estaba la noticia de que encontraron un anillo en el lugar en el que encontraron los cadáveres", señaló para apuntar duramente a los responsables de la indagación.

Acerca de si los jóvenes tenían algún conflicto con otra persona, Nicole fue contundente al responder: "De Lautaro sé que no. Es un nene. De Lucas no lo sé, sé que lo habían amenazado, es lo que se dice".

"Parece que salía con una chica que tenía un novio y el novio lo había amenazado pero eso es todo lo que sé", añadió la expareja que en todo momento se la vio conmovida por la situación.