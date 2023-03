Pablo Javkin, tras el ataque a la familia de Antonela Roccuzzo: "Fue un mensaje para mí"

En el programa Argenzuela en C5N , con la conducción de Jorge Rial, el funcionario habló sobre las hipótesis que maneja sobre el ataque de este jueves a la madrugada: "No estoy del todo seguro que esto sea un tema de bandas narco , como primera hipótesis. Esto es absolutamente diferente . El nivel de mugre que tiene el mensaje me suena mucho a una acción contra mi", apuntó.

El dirigente del Frente Progresista Cívico y Social descartó la hipótesis de un atentado narco y lo diferenció de éstos porque "no pidieron plata ni ninguna medida", y detalló: "Cuando ha habido atentados siempre los mensajes estaban determinados a buscar un beneficio o generar una amenaza para proteger a alguien que estaba detenido", enfatizó.

En la entrevista, el dirigente confirmó que a raíz del hecho lo llamó el presidente Alberto Fernández y que también habló con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y con el gobernador, Omar Perotti. Además adelantó una reunión con la Mesa de Comando Conjunto de Seguridad provincial. "El enojo no es con que quiera desviarme de mi trabajo, pero me da bronca que esta ciudad se manche", aseguró.

"A mi no me toca investigar y exijo que lo esclarezcan porque esto sucede como en otros casos que no hay una persecución, ni un enfrentamiento posterior, y se da a 20 metros de una avenida principal de Rosario", se quejó el funcionario.

Según trascendió, las sospechas sobre el atentado apunta a las fuerzas que tienen que evitar estos hechos, ya que el martes pasado Javkin se reunió con el ministerio de Seguridad, las fuerzas federales y provinciales y la propia municipalidad, con el objetivo de generar nuevas acciones de abordaje territorial para reducir los índices de violencia y delito en la ciudad, en medio de la ola de violencia en la ciudad capital.

El Gobierno ofreció seguridad a Messi tras el atentado al en Rosario

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, se refirió al atentado al supermercado de la familia de Antonella Roccuzzo con amenazas a Lionel Messi, el jueves a la madrugada en la ciudad de Rosario, y adelantó que dispondrá de mayor seguridad para el futbolista cuando vuelva a la Argentina para un partido de fútbol.

El funcionario aclaró en el caso de que el capitán de la Selección argentina necesite del apoyo de la fuerzas de seguridad, deberá ser el propio Leo quien quien deberá pedirla para el encuentro del seleccionado Albiceleste ante Panamá el próximo 23 de marzo en el Monumental.