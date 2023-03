Doble crimen en Vicente López: la empleada doméstica sobreseída demandará a la Provincia

“ Me arruinaron la vida y quiero cobrar lo que me corresponde . Ese dinero es para mis nietos, que son más pobres que una laucha”, aseguró Aquino, quien tomó la decisión en las últimas horas y se lo comunicó a su abogado Hugo López Carribero.

El lunes pasado, el Juzgado de Garantías N° 1 de San Isidro desvinculó “de manera total” de la causa a María Ninfa “Nina” Aquino, la empleada doméstica del matrimonio José Enrique Del Río y José Enrique Del Río, asesinados en agosto del 2022 pasado en su domicilio.

La mujer, que estuvo imputada y detenida durante 13 días como presunta “entregadora”, apuntó contra el hijo menor del matrimonio asesinado, Martín Del Río, actualmente acusado y preso: aseguró que siempre sospechó de él, pidió “que no salga más de la cárcel” y adelantó que irá al juicio a declarar en su contra.

“Por nada del mundo lo perdonaría. Me hizo mucho daño. Es una mala persona. La pasé mal los 13 días que estuve detenida. En mi vida me llevaron a un calabozo. Una, cuando está presa, no está bien”, aseguró entre lágrimas la mujer de 64 años.

La investigación del doble crimen de Vicente López

José Enrique Del Rio (75) y su esposa María Mercedes Alonso (72) aparecieron asesinados -él de tres balazos y ella de uno- el pasado 25 de agosto en el interior de su automóvil en el garaje de su casona ubicado en Vicente López.

Ambos estaban vestidos como para salir y con los cinturones de seguridad colocados, la mujer en el asiento del conductor y su marido en el del acompañante.

Para los fiscales Gómez, Musso y Semería con un “plan previamente diagramado” Del Rio asesinó a sus padres a balazos con una pistola calibre 9 milímetros el 24 de agosto pasado, entre las 17.33 y las 18.30, dentro del automóvil Mercedes Benz guardado en la cochera de la propiedad, tras lo cual robó el DVR con las grabaciones de las cámaras de seguridad y montó la escena para que parezca un homicidio en ocasión de robo.

En base a prueba fílmica, tecnológica y testimonial recopilada por la fiscalía, el juez Costa dictó el 7 de este mes la prisión preventiva de Del Rio como autor de un “doble homicidio calificado por alevosía, por el vínculo, por el uso de arma de fuego y por ser criminis causa” (matar para lograr la impunidad), delito que prevé como única pena la prisión perpetua.

Para los fiscales el móvil fue económico y está vinculado a los desmanejos financieros del imputado con los bienes y negocios familiares y la frustrada operación inmobiliaria por la cual las víctimas pensaban que ese mismo día iban a mudarse a un lujoso departamento del barrio porteño de Núñez, valuado en más de un millón y medio de dólares, y que Del Río hijo nunca pudo concretar.