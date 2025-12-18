Pablo Echarri expuso contra la reforma laboral: "Es una ley regresiva y ruinosa" El actor fue uno de los oradores en la segunda reunión del plenario de comisiones, donde se debatió la iniciativa que el Gobierno buscará llevar al recinto el próximo viernes. “No es la primera vez que estamos acá intentando defender los intereses de la cultura en general", recordó. Por + Seguir en







Pablo Echarri habló en el Senado.

El actor Pablo Echarri aseguró este jueves que la ley de reforma laboral es “regresiva” y “ruinosa” que “afecta a todos los trabajadores del país”. Así lo señaló durante su exposición en la reunión de comisiones del Senado donde el Gobierno busca emitir dictamen sobre el proyecto y llevarlo al recinto el 26 de diciembre.

“No es la primera vez que estamos acá intentando defender los intereses de la cultura en general y de los institutos culturales que promueven esa cultura y los espacios de comunicación que hacen tan importante la cultura argentina a lo largo del mundo”, señaló en un primer momento Echarri.

#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/8GlIZlvvyd — C5N (@C5N) December 18, 2025 Para luego recordar su lucha durante la ley ómnibus, la Ley Bases y “hoy estamos con el marco de la reforma laboral que claramente consideramos regresiva y ruinosa para todos los trabajadores del país en un marco de retracción y pobreza extrema”.

Para el productor argentino, el proyecto impulsado por el Gobierno “no es una concertación entre empleadores y empleados, sino más bien un sometimiento de los que general el trabajo hacia los que trabajan”.

Embed - PABLO ECHARRI - PLENARIO DE TRABAJO Y PRESUPUESTO 18-12-25 “Lo que trato de entender a lo largo de todo este tiempo y con el comienzo de este gobierno por qué el ataque directo a la cultura. Una herramienta que el mundo impulsa cada vez más, donde ve que no solamente es una difusora de identidad, la que permite el acceso democrático a los distintos conocimientos, sino que también es una herramienta de expansión económica”, describió.

Luego puso como ejemplo la situación que se vive en los Estados Unidos: “EEUU hoy en día impulsa y subvenciona a todas las producciones cinematográficas para que vayan a filmar a cada uno de sus estados y su distribución a largo del mundo”. “En la reforma laboral hay varios artículos que son de carácter tributario que no entendemos porque están ahí. No entendemos porque dentro de una reforma laboral está colocar artículos que eliminan gravámenes a la industria”, sumó. Para a posterior preguntarse: ¿Es la salida verdadera eliminar los gravámenes que pagan los canales de televisión? ¿No sería mejor sumar a las plataformas a ese esquema?