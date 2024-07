Ovnis en venta, la nueva tendencia viral en Marketplace de Facebook: "10 puntos de motor"

Un insólito posteo en redes sociales ofrece una supuesta nave alienígena por tan solo 350.000 pesos. "No entra la tercera, absorbe 17 vacas por minuto", expresó el usuario en Facebook.

Una insólita nueva tendencia está creciendo en Marketplace: varios usuarios de diferentes puntos del país publicaron la imagen de un supuesto OVNI que está a la venta . En redes sociales, se viralizaron publicaciones sobre donde se ofrece una nave alienígena por tan solo 350.000 pesos . "10 puntos de motor. No entra la tercera, absorbe 17 vacas por minuto ", expresó uno de los usuarios en Facebook.

La publicación se repitió varias veces dentro del sitio de venta online, desde Tucumán, Florencio Varela o Mar del Plata , con precios que varían entre los 350.000 a 500.000 pesos . El posteo es acompañado por una foto de un "supuesto Objeto Volador No Identificado", en lo que parece ser mal estado sobre el pasto.

Eso no es todo sino que los usuarios que publicaron el OVNI a la venta, dieron una cierta cantidad de especificaciones, las que quieren imitar los clásicos posteos de venta de vehículos. "Vendo Ovni 1996, Nafta/GNC. Tiene seis viajes a la Luna y dos a Marte", comienza el texto de la descripción.

En cuánto al estado del motor, el usuario aclara que está "10 puntos, no fuma ni ventea". También detalla que la chapa está "7 puntos ya que la estratósfera y la topósfera comieron la pintura". En cuanto a contras, el autor del posteo aclara que "no entra la tercera" pero que si puede llegar "absorver 17 vacas por minuto, no probé con otros animales". El creativo posteo causó tanta gracia y sorpresa, que rápidamente se viralizaron en redes.