¿Los Ovnis llegaron a la Argentina? Investigaciones, testimonios y otros fenómenos extraordinarios

Embed - ¡Es oficial! David Grush declara bajo juramento que el gobierno de EEUU está en posesión de ovnis

Aunque tiempo después informes de la Fuerza Aérea Estadounidense explicó que en realidad se trató de restos de un vuelo del "Proyecto Mogul". El que consistía en utilizar globos capaces de alcanzar grandes alturas para recabar información sobre las pruebas atómicas de la Unión Soviética. A pesar de las explicaciones oficiales, las teorías de conspiración y la mítica alrededor de este siniestro continúan hasta el día de hoy. ¿Cuál es la verdad?

En la actualidad, gracias a los celulares y las redes sociales, se viralizan cada vez más fotografías o videos de supuestos Objetos Voladores No Identificados, que puede generar confusión. "Hay muchas denuncias, también está bueno conocer que la estadística es la misma histórica y global que de todo lo que se denuncia, el 90% termina teniendo explicación convencional, pero hay un 10% que no. Hoy evaluada desde esta escala de observables son un filtro trascendente e impactante que es lo que hace de que se profundice más aún en estos estudios", expresó en diálogo con C5N la ufóloga y cabeza de la Comisión de Estudios del Fenómeno Ovni República Argentina (CEFORA), Andrea Pérez Simondini.

El caso del kilómetro 7 en Bahía Blanca: ¿nuestro Roswell argentino?

Argentina no se mantuvo ajena al fenómeno de los Fenómenos Aéreos No Identificado (FANI o en inglés UAP) en el resto del mundo. Existen cientos de historias y documentos que son testimonios de avistamientos y, en este caso, del episodio muy parecido al de Roswell en 1947. La investigadora Andrea Pérez Simondini explicó que un extraño estrellamiento se produjo en Bahía Blanca en 1962.

"Nosotros lo bautizamos el caso de la pista del kilómetro 7. Donde incluso la Armada Argentina (que es el ámbito de referencia donde se investigó el tema) formó una comisión ese año que encabezó el capitán Omar Roque Pagani", expresó Simondini.

Hubo dos fechas específicas que enmarcan a los sucesos que describió Andrea, uno fue el 13 de mayo y el 21 de mayo de 1962 donde se dieron cantidad de avistamientos. Primero en la Patagonia, donde se vieron tres objetos con múltiples testigos y, en ese marco trascendió que en el accidente del 22 de mayo de ese mismo mes, en la localidad bonaerense, incluso se recuperaron cuerpos.

No solo eso sino que hizo mención a que Estados Unidos vino a buscar los elementos del accidente, tanto el ovni como los cuerpos, por lo que se construyó “la pista del kilómetro 7” para que pudiera aterrizar un avión de gran porte.

Omar Roque Pagani fue el representante oficial de la Armada Argentina para el análisis y la recopilación de testimonios y hechos relacionados con los Objetos Voladores No Identificados. Aunque desde la Armada no reconocieron la existencia de dichos archivos y esa información no es accesible. Desde la Comisión de Estudio del Fenómeno en Argentina (CEFORA), cuya presidenta es Simondini, realizaron pedidos de información mediante la ley de Acceso a la Información Pública pero no obtuvieron respuestas positivas.

La Pampa: dos testigos, un accidente y un objeto extraño

Otro caso conocido nombrado por Simondini durante la entrevista, fue uno que ocurrió en el año 2007 en la provincia de La Pampa. Este caso tiene dos testigos principales, un piloto de un helicóptero de la Marina y un camionero que atravesaba el camino al momento donde se produjo el hecho.

Desde la base Aeronaval Comandante Espora sale un helicóptero para verificar la zona del supuesto accidente y hacer una observación del hecho, allí se encuentra con un objeto. Se establece un operativo y una consigna policial en el camino rural para que la gente que lo atravesara no viera nada de lo sucedido.

"Un camión que llevaba carga al sur, que pasaba con un padre y un hijo, y ellos recuerdan el hecho. Con el tiempo, se encuentran el piloto junto al conductor y le reproduce el hecho, donde se habría estrellado un objeto y ellos hicieron un operativo de resguardo", detalló Simondini.

Además añadió que tanto el caso de Bahía Blanca como el de La Pampa, pueden ser de los que aseguró David Grusch, ex oficial de inteligencia norteamericana, declarando que Estados Unidos recuperó objetos de origen no humano con material biológico: "Señaló más de 20 casos y nosotros tenemos expectativas que algunos de estos casos sea uno de ellos".

"En el caso de 1962 hace, por lo menos 15 años que estamos a través de pistas y hemos logrado aparte del testimonio directo de la familia del Capitán Perisse, dos testigos indirectos en estos episodios, el 13 de mayo de 1962 donde nos mencionaron que militares que los entrevistaron a ellos en esa época le dejaron comentarios sobre ese accidente", finalizó.

Oleada de Ovnis en el año 1995: las provincias como protagonistas

Simondini calificó al año 1995 como "tremendamente impactante con el fenómeno". El caso de Bariloche fue el 31 de julio, el 17 de agosto fue el caso Joaquín V. González, el 3 de agosto fue el caso Cutral Co, el 12 de agosto un caso de un vuelo de Aerolíneas Argentinas que venían desde Santiago del Estero a Buenos Aires.

En Joaquín V. González sale a la luz que tres pescadores que están en un embalse logran fotografiar el estallido de un objeto en el aire. "Esos fragmentos cayeron en distintos lugares, uno de esos lugares fue en Sierras Coloradas. Tony Galvano, una de las primeras personas en tomar contacto con terreno, viaja con un avión ultraliviano y ve no solo fuego sino una huella que parecía adentrarse en la sierra", explicó la investigadora.

Mientras volaba, el piloto tiene un accidente en la zona e interviene el cuerpo de rescate de Salta, encabezado por Pedro Rivera. El equipo hace base en el lugar y sigue el trayecto de la huella del impacto, del objeto no identificado, que se adentra en la ladera de una montaña. Si bien los hombres intentan bajar para ver de cerca, el calor les impide seguir y los restos quedan ahí por mucho tiempo. "Tony lo describió como un Ovni cigarro que se impactó cerca de donde estuvo el cuerpo de rescate", detalló Simondini.

El caso Polanco en Bariloche: dos aviones, un ovni y un farol

"Con CEFORA en 2020 logramos la desclasificación oficial del caso, a través del Ministerio de Defensa, donde nos brindaron las testimoniales, la desgravación de la torre de control con los pilotos y todo este este evento", adelantó la especialista, a pesar de que eran datos que ya tenían, esto marcó un antes y un después ya que "nosotros lo que queríamos era que oficialmente se desclasificara la discusión a nivel institucional".

¿De qué se trata el caso de Bariloche en 1995? "El 31 de julio entre las 19:00 y las 22:00 ocurrió un incidente en el área del aeropuerto de Bariloche que involucró a una aeronave Boeing 727 de Aerolíneas Argentinas, una aeronave Cheyenne de Gendarmería Nacional, personal de la Torre de Control y de Meteorología del aeropuerto, y una supuesta aeronave no identificada", así comienza el texto del informe desclasificado.

En el mismo hacen referencia al Comandante del Boeing 727, Jorge Polanco, quién declaró que dicha supuesta aeronave tenía una forma bien definida como una especie de platillo invertido, con luces verdes en los extremos, una luz naranja en el centro.

El avión de Aerolíneas Argentinas se encontraba próximo al aeropuerto de Bariloche, cuando un objeto volador no identificado comienzó a acompañarlos en el descenso a unos 60 u 80 metros, explicó Polanco en aquel momento. Al informar a la Torre de Control, desde tierra le dicen que no ven nada fuera de lo normal, solo un avión de Gendarmería venía detrás de ellos.

Minutos previos al encuentro, desde la Torre de Control le informan a Polanco que debido a un corte de luz van a utilizar un generador de emergencia. Sin embargo, cuando están a punto de aterrizar se vuelve a cortar la luz, por lo que deja la pista de aterrizaje a oscuras y Polanco decide hacer una maniobra de escape.

Eso no es todo, desde el avión de Gendarmería los pilotos también fueron testigos de este extraño encuentro y pudieron relatar como el objeto siguió al avión de Aerolíneas por unos metros debajo de él para después perderse de vista en dirección al Serro Otto.

Este caso conmocionó a la sociedad argentina tanto, que varios de los testigos pasearon por programas de televisión. Mirtha Legrand invitó en sus clásicos almuerzos a varios de ellos como a Jorge Polanco en vivo, junto a otros testigos como el Comandante Juan Domingo Gaitán, piloto de Gendarmería, entre otros, para que puedan explicar más sobre el tema.

La incógnita de este caso continúa, si bien desde el Centro de Identificación Aéreoespacial elaboraron un informe donde confirmaron que en realidad no se trató de un Ovni sino de un farol de la discoteca Rocket. Desde CEFORA, junto al grupo de investigación Fénix 4, también publicaron una investigación que tira abajo esa hipótesis.