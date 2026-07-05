5 de julio de 2026 Inicio
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En un guiño al mercado, el Gobierno presenta el plan para afrontar los vencimientos de deuda en dólares

El anuncio estará a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo, como parte del programa financiero del Tesoro para 2026-2027. Se expondrá el cronograma de vencimientos de deuda en dólares y las fuentes de financiamiento que se emplearán.

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Luis Caputo

Luis Caputo, ministro de Economía.

El equipo del Ministerio de Economía anunciará este lunes el programa financiero del Tesoro para 2026-2027, en la que además se expondrá el cronograma de vencimientos de deuda en dólares del Tesoro y las fuentes de financiamiento que se emplearán.

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El anuncio estará a cargo del ministro de la cartera, Luis Caputo, y va en línea con el anuncio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) de este viernes, que informó la prórroga de préstamos internacionales con bancos internacionales por un monto total de u$s6.000 millones, en lo que representa un gesto al mercado y un blindaje de cara al año electoral.

La misma refiere a la cancelación de las operaciones de pase pasivo (REPO) y la renegociación de los mismos con otras 10 entidades bancarias por un monto superior y con vencimiento para septiembre de 2028.

A través de esta nueva transacción, el BCRA refinanció la totalidad de los vencimientos de dichos instrumentos previstos para el 2026 y 2027, en una medida que, según detalló en un comunicado, "fortalece su posición de liquidez en moneda extranjera y mejora la previsibilidad de su flujo de divisas, favoreciendo un funcionamiento ordenado del mercado de cambios local".

Además de mejorar el perfil de vencimientos, la operación también permitirá bajar el costo de financiamiento y ampliar la cantidad de bancos internacionales participantes.

Los detalles de la operación

Al igual que en la última transacción, la entidad que dirige Santiago Bausilli, detalló que "la operación se instrumentó utilizando títulos BONAR disponibles en la cartera del BCRA".

"En la subasta realizada el 30 de junio, el BCRA recibió ofertas por USD 8.250 millones, superando ampliamente el monto licitado y demostrando la confianza sostenida de bancos internacionales en el ordenamiento macroeconómico de la Argentina y en el fortalecimiento del balance del BCRA", completó.

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