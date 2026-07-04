Mendoza: investigan la muerte de un joven de 18 años en un boliche El deceso ocurrió durante la madrugada del sábado en el interior del establecimiento, ubicado en el Acceso Sur en Luján de Cuyo, donde se desvaneció y pese a recibir asistencia médica y realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar durante 45 minutos, no se pudo revertir el cuadro. Por Agregar C5N en









La causa fue caratulada como "averiguación de muerte".

Un joven de 18 años falleció en el interior de un boliche ubicado en la provincia de Mendoza. El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado, luego de que la chica se desvaneciera por causas hasta el momento desconocidas y, pese a recibir asistencia médica y realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar durante 45 minutos, no se pudo revertir el cuadro.

La Justicia caratuló la causa como "averiguación de muerte" y se espera el resultado de la necropsia para determinar las causas del fallecimiento. Además, se tomó declaración a los amigos del adolescente para conocer detalles de las horas previas a que sucediera el deceso.

Medios locales marcan que el chico de 18 años recibió una primera asistencia del médico que estaba en el boliche y luego fue atendido por personal de una ambulancia, que durante unos 45 minutos realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar y desfibrilación. La muerte se constató en el interior del establecimiento.

Wabi es uno de los boliches más concurridos en la provincia de Mendoza. En principio, la investigación buscará determinar si existió consumo de alcohol u otras sustancias en un encuentro que el joven habría compartido durante la tarde con sus amigos, dato que hasta el momento no fue confirmado de manera oficial.

Dónde está ubicado el boliche