5 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Perú: Roberto Sánchez tildó de ilegítimo al gobierno de Keiko Fujimori y anunció un frente para recuperar la democracia

El excandidato presidencial izquierdista desconoció los resultados oficiales del balotaje y convocó a una coalición civil tras denunciar manipulación en el voto exterior.

Por
Perú: Roberto Sánchez tildó de ilegítimo al gobierno de Keiko Fujimori y anunció un frente para recuperar la democracia

El candidato presidencial izquierdista de Juntos por Perú, Roberto Sánchez, tildó de ilegítimo al futuro gobierno de la derechista Keiko Fujimori y anunció la creación de un frente patriótico para recuperar la democracia. El pronunciamiento ocurrió este domingo durante un mitin en la sede de su partido en Lima, tras su derrota en la segunda vuelta electoral.

Venezuela anunció un paquete de ayuda económica para asistir a los damnificados por los terremotos
Te puede interesar:

Venezuela anunció un paquete de ayuda económica para asistir a los damnificados por los terremotos

El dirigente político agradeció el apoyo de sus electores con el fin de "darle justicia a los mártires del sur y lograr la libertad a nuestro presidente Pedro Castillo, con una exigencia ética de reparación frente al golpismo peruano presente en el Parlamento". Sánchez defendió además su triunfo dentro del territorio nacional, donde obtuvo el 50,08% de los sufragios.

El líder opositor justificó la impugnación judicial del proceso debido a que, según su denuncia, "no hubo transparencia, trazabilidad y cambiaron las reglas del juego a días de la segunda vuelta". La acusación apuntó de forma directa a las modificaciones de último momento en el procedimiento de conteo para los votos emitidos en el extranjero.

Ante esta situación, el partido izquierdista recurrió a los tribunales internacionales para frenar la proclamación oficial. "Cuando hay una intención siniestra de manipular esa votación, ellos son los que han causado esa nulidad y hemos acudido en nuestro derecho democrático a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar una petición, una demanda y una medida cautelar", recordó.

El dirigente opositor condicionó el diálogo con el nuevo ejecutivo

Sánchez afirmó que la administración de Fujimori "nace con una profunda ilegitimidad, una profunda desconfianza, con un rechazo por la mayoría de los territorios del Perú".

El excandidato exigió el esclarecimiento inmediato de las 50 muertes registradas en las protestas sociales de los años 2022 y 2023 y demandó una investigación profunda para sancionar a las autoridades políticas que permitieron "el uso desproporcionado de la fuerza" en las manifestaciones.

"Mientras eso no esté con voluntad política en la mesa para identificar, sancionar y reparar con los propios familiares, no hay nada que conversar", subrayó el referente.

Finalmente, exigió la derogación de las normas denominadas pro crimen que aprobó el Congreso y la liberación del expresidente Castillo. "Mientras no haya consideración de estas medidas urgentes y prioritarias no le creemos nada, no le tenemos confianza y aquí estaremos dispuestos a caminar con nuestro pueblo hasta las últimas consecuencias por justicia, dignidad y soberanía", concluyó.

Noticias relacionadas

La ola de calor extrema desata incendios forestales en Francia y mantiene en alerta al sur de Europa

Francia: ola de calor extrema desató incendios forestales y mantiene en alerta a Europa

En su cuarto intento, Keiko Fujimori llegó a la presidencia de Perú.

El fénix que gana en su cuarto intento: ¿por qué Perú vuelve al fujimorismo?

Se actualizaron las cifras de víctimas fatales en Venezuela: ya son 2.954 muertos. 

A 10 días de los terremotos en Venezuela, ya hay 2.954 muertos y más de 16.500 heridos

La joven tenía 31 años, fue identificada como Brittany Clark . 

El último pedido de una joven atacada por un caimán de 4 metros que le arrancó los brazos

play

El pedido desesperado del padre de Fabio, el niño de 9 años atrapado entre los escombros: "Tengo esperanza"

Roxana Berenice Guzmán Ramírez era directora de un portal informativo y habría sido secuestrada por un grupo armado. 

Encontraron el cuerpo de una periodista que grabó su propio secuestro antes de desaparecer

Rating Cero

Mauro Icardi.

"Chiruza", Mauro Icardi volvió a reclamarle a Yanina Latorre las "pruebas" que había prometido

Moria Casán y Georgina Barbarossa se reconciliaron en los Martín Fierro 2026.

Moria Casán y Georgina Barbarossa bailaron juntas en la fiesta de cumpleaños de Ángel de Brito

Donna Kelce y Taylor Swift tras un partido de Travis Kelce.

La suegra de Taylor Swift rompió el silencio sobre el casamiento con Travis Kelce: cómo describió la ceremonia

Skay Beilinson tiene 74 años.

"Para el amigo querido de siempre": el emotivo homenaje de Skay al Indio Solari a un mes de su muerte

La familia del 10 y Anto Roccuzzo en la copa de Qatar 2022.

El Capitán y su refugio: Antonella Roccuzzo compartió las imágenes del reencuentro de Messi con sus hijos

¿Qué fue de la vida de Santo Biasatti, el conductor de televisión que marcó una época?

Qué fue de la vida de Santo Biasatti, el conductor de televisión que marcó una época

últimas noticias

Mauro Icardi.

"Chiruza", Mauro Icardi volvió a reclamarle a Yanina Latorre las "pruebas" que había prometido

Hace 9 minutos
Estos son los resultados del sorteo del domingo 5 de julio de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3.388 del domingo 5 de julio de 2026

Hace 28 minutos
Javier Milei festejó la eliminación de Brasil.

Milei celebró la eliminación de Brasil con elogios al noruego Haaland: "Vikingo sos un gigante"

Hace 43 minutos
Luis Caputo, ministro de Economía.

En un guiño al mercado, el Gobierno presenta el plan para afrontar los vencimientos de deuda en dólares

Hace 1 hora
Kylian Mbappé, Lionel Messi y Erling Haaland, figuras del Mundial 2026.

Haaland igualó a Messi y Mbappé en la tabla de goleadores del Mundial tras el doblete a Brasil

Hace 1 hora