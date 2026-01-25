Se trata de siete personas, entre ellos dos menores, que fueron asistidas por una moto de agua y en un yate en la ciudad uruguaya luego del accidente.

Una familia argentina fue rescatada luego de que volcara una lancha en la que se trasladaba en la ciudad uruguaya de Punta del Este , aunque ningún integrante sufrió heridas. Los miembros fueron asistidos en un yate, mientras que la Prefectura Nacional Naval del país vecino remolcó el vehículo marítimo.

En su cuenta de la red social X, el periodista uruguayo Marcelo Umpierrez publicó un video en el que se observa la asistencia de una embarcación a la familia: "Me llegó el video en el que un yate se acerca y los tripulantes rescatan a una familia que se había caído al mar tras darse una vuelta de campana la lancha de pequeño porte en la que navegaban".

En tal sentido, dos personas a bordo de una moto marítima auxiliaron a las siete personas accidentadas, entre ellos dos menores de 14 y 2 años. Luego, fueron trasladados hacia un yate que se acercó para continuar la asistencia, aunque ninguna persona sufrió lesiones.

Por su parte, otro usuario de X se refirió al hecho: "Mis hijos ayer vivieron un situación increíble. Estaban disfrutando de su pasión saltando olas en su Jet Ski en Punta del Este y en el medio de la bahía vieron algo raro. Se acercaron y era una lancha que se estaba hundiendo con gente y chicos flotando. Gracias a Dios pudieron ayudaran y rescatar a los que estaban más lejos".

En tanto, la Prefectura Nacional Naval socorrió a las víctimas y desplegó un operativo para retirar la lancha volcada de la zona y trasladarla hacia un área diseñada para almacenar medios de transporte de agua.

Doce horas a la deriva en el mar: el turista argentino rescatado en Punta del Este contó su increíble aventura

Daniel Crisci, el abogado y turista argentino que salió a dar un paseo en la moto de agua de un amigo fue encontrado ileso por la Armada uruguaya tras haber pasado 12 horas a la deriva en el Océano Atlántico.

Horas después de ese dramático episodios, el hombre que era intensamente buscado desde el jueves cuando había partido desde la costa de Solanas, habló con C5N y relató la pesadilla que le tocó vivir mar adentro. “Fui a dar una vuelta en un radio que siempre manejaba (...) Se paró el motor y no tengo conocimientos mecánicos, no la pude arrancar”, relató el abogado y agregó que la marea comenzó a llevarlo “cada vez más adentro” en pocos minutos. En cuestión de media hora bajó el sol y al no contar con la ropa adecuada para pasar la noche, comentó a sentir el frío y la oscuridad del naufragio en el mar. "Tuve que pensar cosas positivas para salir, no se veía absolutamente nada", relató.

Para protegerse del frío, Crisci rompió el tapizado de la moto de agua y se colocó los paños del chaleco en el pecho para conservar el calor. Pero lo que más lo ayudó a pasar la noche en medio de la oscuridad fue el trabajo mental que tuvo que hacer para mantenerse optimista. "Era como estar en un lavarropas, era miedo, todas las sensaciones juntas hasta que tuve que enfocar en que hasta que se hiciera de día, nadie me iba a encontrar ahí, era imposible. Yo no podía ver nada, no había luna.", relató a C5N.

“Poniendo la mente en positivo me repetía que tenía que pasar la noche y volver a ver a mis hijos, a mis amigos que me estaban esperando”, continuó su relato. Un método que lo ayudó, además de poner la mente en positivo, fue la respiración: “Había hecho el método de las piletas de agua helada hace un tiempo porque me llevó un amigo de casualidad. Ahí me enseñaron a respirar con los brazos cruzados y a tratar de mentalizarme, y salió bien. Aunque pudo haber salido mal”, sostuvo.

La oscuridad de la noche era total contó Crisci que señaló que otro de los factores que lo ayudaron a sobrevivir fue su condición física. Deportista de toda la vida, repasó que fue fundamental para él haber realizado yoga y haber ido al gimnasio, entre otras actividades. También está familiarizado con con los deportes náuticos -windsurf y kite- y prefiere deportes a vela. Asimismo, hizo una salvedad respecto a las motos de agua: “Andan fuerte, son para disfrutar y no hacer locuras”.