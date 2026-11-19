La pregunta que incomodó a Rodrigo de La Serna y lo hizo abandonar la nota El actor fue consultado por el estreno de la miniserie dramática que protagoniza en Netflix y también por un problema personal que atraviesa con su expareja. Agregar C5N en









Incómodo momento en LAM. Redes sociales

El actor Rodrigo de la Serna fue entrevistado por LAM en el marco del estreno de la miniserie Gordon, la cual protagoniza en Netflix, y se mostró contento por el elenco. Pero también fue consultado por su situación personal, ya que él mismo contó que fue "un año difícil", pero se generó un momento incómodo y abandonó el móvil.

En cuanto al estreno aseguró que están "muy contentos, felices. Ayer fue el estreno de prensa en una sala de cine y la verdad que verlo en pantalla grande te das cuenta que lo que armamos colectivamente, desde lo técnico y lo artístico, tiene una dimensión absolutamente cinematográfica”.

"Es una producción que está a la altura de las mejores producciones a nivel internacional. Cuando hay recursos, peleamos de igual a igual con el que venga. Mano a mano”, agregó.

En cuanto a la pregunta por el reclamo de la Asociación Argentina de Actores: “Por supuesto, en todas las áreas falta trabajo, no solo en el nuestro. Los trabajadores de la cultura necesitamos que mejoren las condiciones, que haya incentivos para que los privados puedan producir, para que la autarquía del INCAA siga funcionando como corresponde, pero desde el ámbito de lo privado también”

“Esta es una problemática que trasciende a nuestro espacio. Es un problema estructural del país. Hoy por hoy no hay trabajo en ningún área, hay muy poco trabajo”.

La pregunta que Rodrigo La Serna quiso evitar en LAM Fue entonces cuando la notera le recordó que él había dicho en el programa de Mario Pergolini que había tenido "año difícil". “Sos muy querido para los argentinos, por lo que representás, los personajes que has hecho y contaste que tuviste un año difícil en lo personal. ¿Tiene que ver con algo familiar? ¿Por dónde viene?” -Falta trabajo en TODAS las áreas, es un problema en TODO el país

+Tuviste un año difícil, tiene que ver con alguna novia?

*mira el micrófono*

-Claro... LAM, beso grande che, VIVA LA PATRIA



De La Serna dejando como BOLUDOS a los retrasados de LAM, GENIO pic.twitter.com/Ks6pf6Mgse — TUGO News (@TugoNews) November 19, 2026 “Si es algo personal, corazón, no lo voy a ventilar, ¿me entendés?”, indicó De la Serna. Miró el micrófono y dijo: "Ah claro, LAM. Beso grande chicos. Que viva la patria". Y abandonó la nota.