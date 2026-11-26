Ironías en el Senado: la chicana de José Mayans sobre la interna libertaria que desató las risas de Patricia Bullrich Durante el debate por la suspensión de las PASO, el jefe del bloque peronista ironizó con que el Gobierno busca frenar una candidatura de la exministra porque "mide más que el Presidente". "Si no sigue en el Senado, tiene asegurado en la calle Corrientes un stand up", expresó, entre risas, la exministra de Seguridad. Por Agregar C5N en









José Mayans y Patricia Bullrich durante la sesión del Senado en la que se dio media sanción a la suspensión de las PASO. Daniel Vides/NA

El recinto del Senado se convirtió en el escenario de un acalorado y descontracturado cruce político durante la discusión por la reforma electoral impulsada por el Gobierno nacional. En el marco de la sesión en la que la Cámara alta otorgó media sanción al proyecto para suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2027, el titular de la bancada justicialista, José Mayans, utilizó el tramo final de su discurso para escenificar las supuestas fricciones dentro del espacio oficialista.

Lejos de centrarse únicamente en los aspectos técnicos de la norma, el legislador formoseño apuntó de lleno contra la cúpula de La Libertad Avanza y sostuvo que la iniciativa busca clausurar la competencia interna en el espacio oficialista. Con su habitual tono histriónico, Mayans insinuó: "El primer paso es eliminar cualquier candidatura interna. ¿Patricia mide bien? ¡Afuera!", disparó desde su banca.

Mayans y un discurso que le sacó risas a Patricia Bullrich. Mención aparte al director de cámaras. Cine pic.twitter.com/w6y2W6HKKh — Pablo Javier Blanco (@payitoweb) November 26, 2026 Durante su exposición, el senador opositor aseveró que ciertos sondeos le otorgan a la jefa del bloque oficialista una intención de voto superior a la del propio Javier Milei. Imitando la presunta reacción de la Casa Rosada ante el crecimiento de la dirigente, Mayans lanzó: "Habrán visto la encuesta de Patricia y dijeron 'ya mismo saquen las PASO, no va a venir esta mujer a sentarse acá'". Asimismo, ironizó sobre los vaivenes en la imagen del jefe de Estado y opinó que Milei percibe una pérdida del liderazgo que esperaba tener.

Las chicanas del referente peronista provocaron la inmediata reacción de Patricia Bullrich, cuyo rostro sonriente y miradas de complicidad fueron captados en repetidas oportunidades por la transmisión oficial. Al momento de tomar la palabra, la senadora oficialista decidió recoger el guante con humor y le sugirió al legislador que explore una carrera artística fuera del Congreso. "Si no sigue en el Senado, tiene asegurado en la calle Corrientes un stand up; va a ganar como Francella, va a ganar bien", retrucó entre risas.

El descontracturado cruce parlamentario se produjo en un contexto de altísima relevancia política, marcado por la aprobación del proyecto electoral con 43 votos a favor y 29 en contra, el cual ahora aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados.