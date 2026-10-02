2 de octubre de 2026 Inicio
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Open House 2026: más de 170 edificios icónicos de CABA se pueden visitar gratis

El sábado 3 y domingo 4 de octubre se realizará la 13ª edición del festival. Habrá acceso a espacios tanto privados como públicos que se destacan por su valor patrimonial o estético. Horarios y recomendaciones.

Agustín Avenali
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Agustín Avenali
Los edificios Barolo y La Inmobiliaria son parte de Open House 2026 pero requieren inscripción previa.

Los edificios Barolo y La Inmobiliaria son parte de Open House 2026 pero requieren inscripción previa.

El sábado 3 y domingo 4 de octubre se realizará la 13ª edición de Open House Buenos Aires, el festival que permite el acceso a edificios de la ciudad, tanto privados como públicos, que se destacan por su valor patrimonial o estético. También incluye recorridos al aire libre a pie o en bicicleta para explorar el acervo arquitectónico y urbanístico porteño, además de uno en buses eléctricos por la zona de Villa Riachuelo, Villa Soldati y Villa Lugano.

Visitas guiadas, charlas y talleres. 
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El nutrido catálogo cuenta con más de 170 locaciones, que abarca desde edificios clásicos del centro como el Comega y el Bencich hasta novedosos departamentos con diseños vanguardistas, para que los amantes del patrimonio de la ciudad disfruten de cerca de estas verdaderas joyas. En esta edición, son 68 los espacios que se suman, en su mayoría viviendas particulares, pero también moles como el estadio de Nueva Chicago o el complejo El Hogar Obrero de Villa Ortúzar.

Todas las actividades son gratuitas y abiertas, aunque en algunos casos, por cuestiones de espacio, es necesario hacer una reserva a través del sitio Eventbrite.

El Planetario albergará actividades durante el Open House Buenos Aires 2026.

El Planetario albergará actividades durante el Open House Buenos Aires 2026.

Cada espacio abre en días y turnos específicos, dentro de las franjas de 10 a 14 y de 15 a 19. El barrio, la dirección y los horarios de cada propuesta figuran en el catálogo oficial.

En las propuestas sin inscripción previa, el acceso es por orden de llegada. Al ingresar se completa un registro y se presenta una identificación: el sitio oficial admite DNI, pasaporte, licencia de conducir y documentos digitales de aplicaciones oficiales, como Mi Argentina. Para las visitas con inscripción previa, la organización indica que es imprescindible llevar DNI.

Qué es Open House

Creado en 1992 por la ONG británica Open City, el proyecto Open House realiza festivales y promueve conversaciones sobre arquitectura, diseño y urbanismo en más de 60 ciudades de todo el planeta. En 2025, más de 750 mil personas participaron de los eventos de Open House.

El evento llegó a Buenos Aires en 2013 impulsado por la ONG CoHabitar Urbano y en sus primeras 12 ediciones participaron más de 350 edificios, que recibieron a más de 250.000 visitantes y contaron con el valioso aporte de 3.900 voluntarios.

Recomendaciones entre los nuevos edificios del Open House 2026

PH Juana - Juana Azurduy 3253, Coghlan - sábado de 10 a 14 y de 15 a 19

Trabajo de renovación de una antigua unidad de vivienda unifamiliar a cargo de la arquitecta Carla Scuticchio, quien unió tres de los ambiantes en un único espacio para ganar luz y ventilación, además de otros detalles como dejar al descubierto el techo de bovedilla de ladrillos.

La intervención solucionó uno de los problemas típicos de los PH como es la falta de luz y ventilación.

La intervención solucionó uno de los problemas típicos de los PH como es la falta de luz y ventilación.

Centro Cultural Polo Bandoneón - Avenida Sáenz 1480, Nueva Pompeya - domingo de 15 a 19

El Puente Alsina, oficialmente Puente Ezequiel Demonty, conserva su estructura y características originales así como también los materiales con los que ha sido construido. Hoy, el centro cultural se especializa en la preservación y difusión del tango, con distintas actividades para su promoción y aprendizaje.

El Centro Cultural Polo Bandoneón, junto al Riachuelo.

El Centro Cultural Polo Bandoneón, junto al Riachuelo.

Estadio Nueva Chicago - Justo Antonio Suárez 6913, Mataderos - domingo de 15 a 19

Conocido popularmente como "República de Mataderos", fue inaugurado el 27 de octubre de 1940, bajo la presidencia de Don Guillermo López, quien estuvo al frente de la institución entre 1939 y 1940 y fue el encargado de gestionar los terrenos donde hoy se levanta el estadio. El club tiene un vínculo indisoluble con el barrio y refleja el esfuerzo de sus socios, quienes fueron levantando su casa por etapas. Las instalaciones llegaron a albergar una pileta olímpica con uno de los trampolines más altos de Sudamérica.

Nueva Chicago, corazón del barrio de Mataderos.

Nueva Chicago, corazón del barrio de Mataderos.

El Hogar Obrero - Av. Álvarez Thomas 1326, Villa Ortúzar - domingo de 15 a 19

Complejo habitacional comprendido por cinco edificios con espacios comunes, inaugurados entre 1932 y 1944, construidos por la Cooperativa El Hogar Obrero, fundada el 30 de julio de 1905 por Juan Bautista Justo y Nicolás Repetto, entre otros dirigentes socialistas, que levantó edificios en distintos puntos de la ciudad. Cuenta con espacios de uso común, dos jardines, terrazas y SUM.

La cooperativa El Hogar Obrero construyó varios complejos habitacionales en la Ciudad de Buenos Aires.

La cooperativa El Hogar Obrero construyó varios complejos habitacionales en la Ciudad de Buenos Aires.

Los 68 edificios que se suman al Open House Buenos Aires 2026

  • Virrey del Pino 1552, Belgrano

  • Tres Casas Superí - La Pampa 3402, Belgrano

  • Taller de Carlos Herzberg - Castillo 480, Villa Crespo

  • Taller Castillo - Castillo 544, Villa Crespo

  • Superi - SP 4C - Superí 4235, Saavedra

  • Sociedad Central de Arquitectos (SCA) - Montevideo 938, Recoleta

  • Rivera 5740, Villa Urquiza

  • Reserva Ecológica Costanera Sur - Av. Dr. Tristán Achával Rodríguez 1550, Puerto Madero

  • Reforma Kennedy - John Fitzgerald Kennedy 2880, Palermo

  • Quartier Retiro - Comodoro Pedro Zanni 351, Retiro

  • Planta Potabilizadora General San Martín, AYSA - Av. Subida de los Ombúes 209, Palermo

  • Luis Viale 345, Villa Crespo

  • LMC346 - Luis María Campos 346, Palermo

  • Linda Linda Librería - Av. Raúl Scalabrini Ortiz 532, Villa Crespo

  • La Nube - Av. Int. Güiraldes 2851, Belgrano

  • La Maquinita Niceto Vega - Coronel Niceto Vega 4736, Palermo

  • La Maquinita Godoy Cruz - Godoy Cruz 1550, Palermo

  • La Casa Biferdil - San Martín 1137, Retiro

  • PH Velasco - Juan Ramírez de Velasco 1449, Chacarita

  • PH Valle - Valle 50, Caballito

  • PH Loreto - Virrey Loreto 3452, Colegiales

  • PH Juana Azurduy 3011, Núñez

  • PH Juana - Juana Azurduy 3253, Coghlan

  • Pasaje Calas - Agüero 1468, Recoleta

  • Palacio Ceci - Av. Lincoln 4300, Villa Devoto

  • Osa PH - Obispo San Alberto 2815, Villa Pueyrredón

  • Olaya 1371, Villa Crespo

  • Nantes - Tienda de arte + Enmarcado artesanal - Loyola 648, Villa Crespo

  • Mirabilia Soler - Soler 5665, Palermo

  • M5605 + M5615 - Monroe 5605, Villa Urquiza

  • Giribone 1550, Villa Ortúzar

  • Fundación Clorindo Testa - Avenida Santa Fe 1821, Recoleta

  • Fundación Andreani - Av. Don Pedro de Mendoza 1987, La Boca

  • 2636 Flats - Avenida Doctor Ricardo Balbín 2636, Coghlan

  • Estomba 1046, Villa Ortúzar

  • Estadio Nueva Chicago - Justo Antonio Suárez 6913, Mataderos

  • Estadio José Amalfitani - Av. Juan Bautista Justo 9200, Liniers

  • Estación Retiro - Avenida Doctor José María Ramos Mejía 1430

  • Espacio Norah - Viamonte 524, San Nicolás

  • Espacio Galixia - Galicia 526, Villa Crespo

  • Enófilo - Enoteca - Avenida Juramento 1289, Belgrano

  • El Salvador 5651, Palermo

  • El Hogar Obrero - Av. Álvarez Thomas 1326, Villa Ortúzar

  • Edificio Yatahi, Sindicatura General de la Nación - Av. Corrientes 389, San Nicolás

  • Edificio Jaramillo - Jaramillo 3785, Saavedra

  • Edificio Donado 2469, Villa Urquiza

  • Edificio 11 de Septiembre 4050, Núñez

  • Dos Casas en Parque Chas - Gamarra 1646

  • Dome Business Plaza - Av. Olazábal 1483, Belgrano

  • Divino Taller - Av. Córdoba 5782, Villa Crespo

  • 3 de Febrero - 3 de Febrero 3104, Núñez

  • Cúpula del Sanatorio Anchorena del Callao - Avenida Callao 499, San Nicolás

  • Club de Oficios - Darwin 582, Villa Crespo

  • Alley Recoleta - Sánchez de Bustamante 2496, Recoleta

  • Agote - Pedro Agote 1460, Belgrano

  • Banco Provincia Casa Central - Bartolomé Mitre 430, San Nicolás

  • Bold - Av. del Libertador 5610, Belgrano

  • Campus Di Tella - Av. Pres. Figueroa Alcorta 7350, Belgrano

  • Bureau, en Ateliers para Artistas Tres Sargentos - Tres Sargentos 442, Retiro

  • Casa Aer - Avenida Honduras 4674, Palermo

  • Casa Mendoza - Mendoza 3385, Belgrano

  • Casa Pirán - Pirán 5619, Villa Urquiza

  • Casa República Exresidencia Peña - Florida 460, San Nicolás

  • Casa Villa Urquiza 3 - Pje. Talavera 5882, Villa

  • Casa Rivera Paradise - Doctor Pedro Ignacio Rivera 3789, Coghlan

  • Centro Cultural Borges - Viamonte 525, San Nicolás

  • Centro Cultural Polo Bandoneón - Avenida Sáenz 1480, Nueva Pompeya

  • Céspedes - Céspedes 3389, Colegiales

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