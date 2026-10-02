Open House 2026: más de 170 edificios icónicos de CABA se pueden visitar gratis

El sábado 3 y domingo 4 de octubre se realizará la 13ª edición del festival. Habrá acceso a espacios tanto privados como públicos que se destacan por su valor patrimonial o estético. Horarios y recomendaciones.

Los edificios Barolo y La Inmobiliaria son parte de Open House 2026 pero requieren inscripción previa.

El sábado 3 y domingo 4 de octubre se realizará la 13ª edición de Open House Buenos Aires , el festival que permite el acceso a edificios de la ciudad , tanto privados como públicos, que se destacan por su valor patrimonial o estético. También incluye recorridos al aire libre a pie o en bicicleta para explorar el acervo arquitectónico y urbanístico porteño, además de uno en buses eléctricos por la zona de Villa Riachuelo, Villa Soldati y Villa Lugano.

Semana de Arqueología y Paleontología: una gran opción con actividades gratuitas en CABA

El nutrido catálogo cuenta con más de 170 locaciones , que abarca desde edificios clásicos del centro como el Comega y el Bencich hasta novedosos departamentos con diseños vanguardistas, para que los amantes del patrimonio de la ciudad disfruten de cerca de estas verdaderas joyas. En esta edición, son 68 los espacios que se suman , en su mayoría viviendas particulares, pero también moles como el estadio de Nueva Chicago o el complejo El Hogar Obrero de Villa Ortúzar .

Todas las actividades son gratuitas y abiertas, aunque en algunos casos, por cuestiones de espacio, es necesario hacer una reserva a través del sitio Eventbrite .

Cada espacio abre en días y turnos específicos, dentro de las franjas de 10 a 14 y de 15 a 19 . El barrio, la dirección y los horarios de cada propuesta figuran en el catálogo oficial.

En las propuestas sin inscripción previa, el acceso es por orden de llegada. Al ingresar se completa un registro y se presenta una identificación: el sitio oficial admite DNI, pasaporte, licencia de conducir y documentos digitales de aplicaciones oficiales, como Mi Argentina . Para las visitas con inscripción previa, la organización indica que es imprescindible llevar DNI.

Qué es Open House

Creado en 1992 por la ONG británica Open City, el proyecto Open House realiza festivales y promueve conversaciones sobre arquitectura, diseño y urbanismo en más de 60 ciudades de todo el planeta. En 2025, más de 750 mil personas participaron de los eventos de Open House.

El evento llegó a Buenos Aires en 2013 impulsado por la ONG CoHabitar Urbano y en sus primeras 12 ediciones participaron más de 350 edificios, que recibieron a más de 250.000 visitantes y contaron con el valioso aporte de 3.900 voluntarios.

Recomendaciones entre los nuevos edificios del Open House 2026

PH Juana - Juana Azurduy 3253, Coghlan - sábado de 10 a 14 y de 15 a 19

Trabajo de renovación de una antigua unidad de vivienda unifamiliar a cargo de la arquitecta Carla Scuticchio, quien unió tres de los ambiantes en un único espacio para ganar luz y ventilación, además de otros detalles como dejar al descubierto el techo de bovedilla de ladrillos.

La intervención solucionó uno de los problemas típicos de los PH como es la falta de luz y ventilación. Luis Barandiaran

Centro Cultural Polo Bandoneón - Avenida Sáenz 1480, Nueva Pompeya - domingo de 15 a 19

El Puente Alsina, oficialmente Puente Ezequiel Demonty, conserva su estructura y características originales así como también los materiales con los que ha sido construido. Hoy, el centro cultural se especializa en la preservación y difusión del tango, con distintas actividades para su promoción y aprendizaje.

El Centro Cultural Polo Bandoneón, junto al Riachuelo. Alejandro Raineri

Estadio Nueva Chicago - Justo Antonio Suárez 6913, Mataderos - domingo de 15 a 19

Conocido popularmente como "República de Mataderos", fue inaugurado el 27 de octubre de 1940, bajo la presidencia de Don Guillermo López, quien estuvo al frente de la institución entre 1939 y 1940 y fue el encargado de gestionar los terrenos donde hoy se levanta el estadio. El club tiene un vínculo indisoluble con el barrio y refleja el esfuerzo de sus socios, quienes fueron levantando su casa por etapas. Las instalaciones llegaron a albergar una pileta olímpica con uno de los trampolines más altos de Sudamérica.

Nueva Chicago, corazón del barrio de Mataderos.

El Hogar Obrero - Av. Álvarez Thomas 1326, Villa Ortúzar - domingo de 15 a 19

Complejo habitacional comprendido por cinco edificios con espacios comunes, inaugurados entre 1932 y 1944, construidos por la Cooperativa El Hogar Obrero, fundada el 30 de julio de 1905 por Juan Bautista Justo y Nicolás Repetto, entre otros dirigentes socialistas, que levantó edificios en distintos puntos de la ciudad. Cuenta con espacios de uso común, dos jardines, terrazas y SUM.

La cooperativa El Hogar Obrero construyó varios complejos habitacionales en la Ciudad de Buenos Aires. Rocío Torres Astigueta

Los 68 edificios que se suman al Open House Buenos Aires 2026