Open House 2026: más de 170 edificios icónicos de CABA se pueden visitar gratis

Trabajo de renovación de una antigua unidad de vivienda unifamiliar a cargo de la arquitecta Carla Scuticchio, quien unió tres de los ambiantes en un único espacio para ganar luz y ventilación, además de otros detalles como dejar al descubierto el techo de bovedilla de ladrillos.
El Puente Alsina, oficialmente Puente Ezequiel Demonty, conserva su estructura y características originales así como también los materiales con los que ha sido construido. Hoy, el centro cultural se especializa en la preservación y difusión del tango, con distintas actividades para su promoción y aprendizaje.
Conocido popularmente como "República de Mataderos", fue inaugurado el 27 de octubre de 1940, bajo la presidencia de Don Guillermo López, quien estuvo al frente de la institución entre 1939 y 1940 y fue el encargado de gestionar los terrenos donde hoy se levanta el estadio. El club tiene un vínculo indisoluble con el barrio y refleja el esfuerzo de sus socios, quienes fueron levantando su casa por etapas. Las instalaciones llegaron a albergar una pileta olímpica con uno de los trampolines más altos de Sudamérica.
Complejo habitacional comprendido por cinco edificios con espacios comunes, inaugurados entre 1932 y 1944, construidos por la Cooperativa El Hogar Obrero, fundada el 30 de julio de 1905 por Juan Bautista Justo y Nicolás Repetto, entre otros dirigentes socialistas, que levantó edificios en distintos puntos de la ciudad. Cuenta con espacios de uso común, dos jardines, terrazas y SUM.
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Virrey del Pino 1552, Belgrano
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Tres Casas Superí - La Pampa 3402, Belgrano
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Taller de Carlos Herzberg - Castillo 480, Villa Crespo
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Taller Castillo - Castillo 544, Villa Crespo
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Superi - SP 4C - Superí 4235, Saavedra
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Sociedad Central de Arquitectos (SCA) - Montevideo 938, Recoleta
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Rivera 5740, Villa Urquiza
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Reserva Ecológica Costanera Sur - Av. Dr. Tristán Achával Rodríguez 1550, Puerto Madero
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Reforma Kennedy - John Fitzgerald Kennedy 2880, Palermo
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Quartier Retiro - Comodoro Pedro Zanni 351, Retiro
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Planta Potabilizadora General San Martín, AYSA - Av. Subida de los Ombúes 209, Palermo
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Luis Viale 345, Villa Crespo
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LMC346 - Luis María Campos 346, Palermo
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Linda Linda Librería - Av. Raúl Scalabrini Ortiz 532, Villa Crespo
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La Nube - Av. Int. Güiraldes 2851, Belgrano
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La Maquinita Niceto Vega - Coronel Niceto Vega 4736, Palermo
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La Maquinita Godoy Cruz - Godoy Cruz 1550, Palermo
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La Casa Biferdil - San Martín 1137, Retiro
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PH Velasco - Juan Ramírez de Velasco 1449, Chacarita
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PH Valle - Valle 50, Caballito
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PH Loreto - Virrey Loreto 3452, Colegiales
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PH Juana Azurduy 3011, Núñez
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PH Juana - Juana Azurduy 3253, Coghlan
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Pasaje Calas - Agüero 1468, Recoleta
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Palacio Ceci - Av. Lincoln 4300, Villa Devoto
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Osa PH - Obispo San Alberto 2815, Villa Pueyrredón
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Olaya 1371, Villa Crespo
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Nantes - Tienda de arte + Enmarcado artesanal - Loyola 648, Villa Crespo
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Mirabilia Soler - Soler 5665, Palermo
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M5605 + M5615 - Monroe 5605, Villa Urquiza
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Giribone 1550, Villa Ortúzar
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Fundación Clorindo Testa - Avenida Santa Fe 1821, Recoleta
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Fundación Andreani - Av. Don Pedro de Mendoza 1987, La Boca
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2636 Flats - Avenida Doctor Ricardo Balbín 2636, Coghlan
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Estomba 1046, Villa Ortúzar
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Estadio Nueva Chicago - Justo Antonio Suárez 6913, Mataderos
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Estadio José Amalfitani - Av. Juan Bautista Justo 9200, Liniers
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Estación Retiro - Avenida Doctor José María Ramos Mejía 1430
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Espacio Norah - Viamonte 524, San Nicolás
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Espacio Galixia - Galicia 526, Villa Crespo
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Enófilo - Enoteca - Avenida Juramento 1289, Belgrano
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El Salvador 5651, Palermo
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El Hogar Obrero - Av. Álvarez Thomas 1326, Villa Ortúzar
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Edificio Yatahi, Sindicatura General de la Nación - Av. Corrientes 389, San Nicolás
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Edificio Jaramillo - Jaramillo 3785, Saavedra
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Edificio Donado 2469, Villa Urquiza
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Edificio 11 de Septiembre 4050, Núñez
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Dos Casas en Parque Chas - Gamarra 1646
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Dome Business Plaza - Av. Olazábal 1483, Belgrano
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Divino Taller - Av. Córdoba 5782, Villa Crespo
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3 de Febrero - 3 de Febrero 3104, Núñez
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Cúpula del Sanatorio Anchorena del Callao - Avenida Callao 499, San Nicolás
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Club de Oficios - Darwin 582, Villa Crespo
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Alley Recoleta - Sánchez de Bustamante 2496, Recoleta
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Agote - Pedro Agote 1460, Belgrano
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Banco Provincia Casa Central - Bartolomé Mitre 430, San Nicolás
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Bold - Av. del Libertador 5610, Belgrano
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Campus Di Tella - Av. Pres. Figueroa Alcorta 7350, Belgrano
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Bureau, en Ateliers para Artistas Tres Sargentos - Tres Sargentos 442, Retiro
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Casa Aer - Avenida Honduras 4674, Palermo
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Casa Mendoza - Mendoza 3385, Belgrano
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Casa Pirán - Pirán 5619, Villa Urquiza
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Casa República Exresidencia Peña - Florida 460, San Nicolás
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Casa Villa Urquiza 3 - Pje. Talavera 5882, Villa
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Casa Rivera Paradise - Doctor Pedro Ignacio Rivera 3789, Coghlan
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Centro Cultural Borges - Viamonte 525, San Nicolás
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Centro Cultural Polo Bandoneón - Avenida Sáenz 1480, Nueva Pompeya
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Céspedes - Céspedes 3389, Colegiales