13 de agosto de 2026 Inicio
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"La calle se movía de lado a lado": el dramático relato de un argentino que sobrevivió al terremoto en Colombia

Damián Junco, oriundo de Cañuelas y actual profesor de pádel en Cali, narró en primera persona los minutos de terror que vivió durante el sismo de 7.4 que sacudió al país cafetero y dejó un saldo de al menos 200 víctimas fatales.

Maximiliano Duarte
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Maximiliano Duarte
Vamos a prestar ayuda en lo que podamos

"Vamos a prestar ayuda en lo que podamos", sostuvo Junco.

Lo que prometía ser una jornada habitual de entrenamiento en el club de pádel The Factory se transformó en una pesadilla para Damián Junco, un argentino radicado en Colombia. El profesor de uno de los deportes en auge se encontraba dictando una clase en el barrio de Granada, en pleno centro de Cali, cuando el suelo comenzó a traicionarlo. La tecnología le dio unos segundos de ventaja: una alerta sísmica llegó a su celular y le permitió reaccionar a tiempo para evacuar el recinto junto a su alumna y una empleada del lugar. "El sismo duró como un minuto; fue muy largo, parecía eterno", confesó.

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En diálogo con C5N.com, el oriundo de Cañuelas relató en primera persona los minutos de terror que vivió durante el sismo de 7.4 que sacudió al país cafetero este lunes y dejó un saldo de al menos 200 víctimas fatales. Según relató, una vez en la vía pública, la magnitud del fenómeno, que tuvo su epicentro en el departamento de Chocó, se manifestó con toda su furia.

"La calle se movía de lado a lado, los edificios, el club. Fue muy aterrador. En cuanto salimos, en la calle estábamos mirando para arriba, y el edificio de enfrente se cayó parte de la pared y del balcón. Nos tocó salir corriendo porque se nos venía encima", precisó Damián, quien se encuentra en Colombia hace 9 meses y reconoce "estar enamorado" del país.

Además, añadió: "Fueron momentos muy duros. Toda la gente fuera de los edificios, desalojada, gritando. Gente que se desmayaba. Aquí no pegó tan fuerte, el epicentro fue un poco más al sur, a 1 ó 2 kilómetros".

Damián dando una mano en uno de los edificios más afectados en Cali, Colombia.

Damián dando una mano en uno de los edificios más afectados en Cali, Colombia.

El sismo de 7.4 en la escala de Richter no solo se sintió con fuerza en Cali, sino que afectó a ciudades como Quibdó, Manizales y Pereira, dejando un saldo oficial de al menos 200 fallecidos y numerosos edificios agrietados en todo el territorio colombiano. El cañuelense, que también tuvo un paso por el ascenso español, admitió haber vivido un "susto bárbaro" ante la magnitud del desastre.

Actualmente, la ciudad de Cali se encuentra en un estado de movilización absoluta para hacer frente a las consecuencias del terremoto. "Las cosas están siendo complicadas. Hace tres días que la ciudad entera está dedicada a colaborar en todo. Muchos negocios cerraron para poder colaborar con mano de obra", contó Junco, quien colabora día a día con los equipos de rescate.

En ese mismo sentido, afirmó: "Mis conocidos están bien, gracias a Dios. Profes argentinos, que acá somos muchos en Cali, y también alumnos". Además, Junco organizó un grupo de voluntarios junto a sus alumnos para ayudar a remover escombros en las zonas más críticas, demostrando que, más allá del miedo vivido, la solidaridad es la herramienta principal para superar la tragedia.

Quién es Damián Junco, el campeón del ascenso argentino que vivió en primera persona el terremoto en Colombia

Damián Junco, de 47 años, es un nombre íntimamente ligado a la historia del Cañuelas FC, donde se consagró campeón de la Primera C en el año 2000 siguiendo los pasos de su padre, "Moyo", una leyenda de la institución. Su trayectoria en el fútbol profesional también incluyó un paso por el Ascenso de España, donde defendió la camiseta del Saguntino y llegó a enfrentar en el campo de juego a figuras de renombre internacional como Isco y Ever Banega. Tras retirarse de las canchas, regresó a su ciudad natal para dedicarse al arte del tatuaje antes de reorientar su carrera deportiva hacia el pádel.

Radicado en Cali desde hace cinco años, Junco se ha consolidado como un referente del pádel en Colombia, desempeñándose como coach en el prestigioso centro deportivo The Factory. Su vida en el país cafetero, al cual eligió por la calidez de su gente y su clima, se vio marcada recientemente por su rol como sobreviviente y voluntario tras el terremoto de 7.4 grados que afectó a la región.

Damián Junco incursionó en el pádel hace cinco años y ahora recorre todo el mundo con la paleta.

Damián Junco incursionó en el pádel hace cinco años y ahora recorre todo el mundo con la paleta.

Mirá el momento en el que Damián Junco debe suspender su clase por el alerta del terremoto en Colombia

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