28 de septiembre de 2026 Inicio
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La Facultad de Ciencias Económicas de la UBA ofrecerá asesoramiento y capacitaciones contables gratuitas

Las actividades se realizarán en el marco de una jornada de visibilización en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Se realizará el 30 de septiembre entre las 9 y las 19 horas en la sede de la Facultad, Córdoba 2122.

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La Facultad de Ciencias Económicas de la UBA ofrecerá asesoramiento y capacitaciones contables gratuitas

En el marco del reclamo de las universidades para el gobierno nacional aplique la Ley de Financiamiento Universitario, la Facultad de Ciencias Económicas organizará el miércoles 30 de septiembre, entre las 9 y las 19 hs, una jornada extraordinaria de visibilización, en el que habrá una programación de actividades, espacios de orientación y capacitaciones de utilidad concreta, poniendo a disposición herramientas académicas, profesionales, culturales y de extensión destinadas a estudiantes, trabajadores, emprendedores, personas mayores y vecinos en general.

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La propuesta combina stands permanentes con una agenda de charlas breves y accesibles, de modo de generar un espacio dinámico de encuentro, consulta y aprendizaje a lo largo de ese día.

Espacios permanentes

De esta manera, el CEGEPYN (Centro de Estudios y Gestión de la Economía Personal y Negocios) estará disponible a ofrecer asesoramiento continuo y personalizado para acercar conocimientos y herramientas vinculadas a la economía personal y a la gestión de pequeños negocios y emprendimientos, contribuyendo a fortalecer la organización económica y la toma de decisiones de quienes desarrollan actividades económicas de pequeña escala.

Asimismo, el SERSEI (Secretaría de Responsabilidad Social, Emprendedores e Innovación) tendrá un espacio destinado a visibilizar y acompañar iniciativas emprendedoras, acercando a la comunidad recursos y propuestas vinculadas al desarrollo de proyectos.

Habrá también un servicio de orientación sobre la oferta académica de grado y de diplomaturas de la Facultad, y el Centro Cultural Sábato desarrollará actividades, funciones y muestras abiertas a toda la comunidad.

Charlas abiertas a la comunidad

En paralelo a los espacios permanentes, habrá en el Aula 16 (Planta Baja Edificio Histórico, avda. Córdoba 2122) un ciclo de capacitaciones breves, prácticas y orientadas a situaciones cotidianas destinadas a públicos diversos y con el propósito de acompañar distintas etapas y necesidades de la vida económica y laboral:

9:30 horas – Claves para cumplir con las obligaciones fiscales. Comprender las principales obligaciones vinculadas al trabajo independiente y facilitar su cumplimiento. A cargo del Contador Rodrigo Campilay.

11 horas – Entender mi recibo de sueldo. Guía práctica para interpretar y reconocer sus principales conceptos y comprender derechos, obligaciones, aportes y descuentos. A cargo de la Contadora Mariela Callejas.

13:30 horas – Ciberestafas: cómo reconocerlas y protegerse. Consejos prácticos para prevenir fraudes asociados al uso cotidiano de herramientas y canales digitales. A cargo del Dr. Arturo Pozzali.

15 horas – Tu CV como puerta de entrada al mercado laboral. Cómo elaborar y mejorar el currículum, organizar la información relevante y fortalecer la presentación personal en una búsqueda laboral. A cargo de las Licenciadas Luciana Zeballos y Tatiana Spadafore.

16 horas - Billeteras virtuales sin vueltas: claves para usarlas de forma segura. Uso práctico de las principales herramientas de pago digitales, sus funciones básicas y pautas para operar con mayor seguridad. A cargo de la Licenciada Candela de Luca Pino.

17:30 horas - Deudas bajo control: claves para abordar el endeudamiento y la morosidad. Herramientas iniciales para comprender una situación de endeudamiento, ordenar obligaciones, identificar alternativas y comenzar a construir una estrategia de resolución. A cargo de los Licenciados Ezequiel Gutierrez y Candela de Luca Pino.

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