Oficial: estos son los nuevos valores de las multas de tránsito en marzo 2026

La actualización modifica el cálculo de las sanciones en el territorio bonaerense. Los valores se ajustan de acuerdo con el precio del combustible informado por el ACA.

El sistema basado en Unidades Fijas busca mantener el peso económico de las sanciones frente a los cambios de precios

El sistema basado en Unidades Fijas busca mantener el peso económico de las sanciones frente a los cambios de precios

  • La provincia de Buenos Aires actualizó el valor utilizado para calcular las infracciones viales y fijó un nuevo parámetro vigente para marzo y abril de 2026.
  • El monto de referencia se establece a partir del precio de la nafta premium informado por el Automóvil Club Argentino.
  • Con la actualización, cada Unidad Fija pasa a valer $1.896, lo que modifica el costo final de las sanciones.
  • Las faltas más severas pueden alcanzar valores cercanos a los dos millones de pesos según los rangos establecidos por la normativa vigente.

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires estableció el nuevo valor que se utiliza para calcular las multas de tránsito durante el bimestre marzo-abril de 2026. La actualización fija el precio de la Unidad Fija (UF) en $1.896, cifra que sirve como base para determinar el monto de cada infracción.

La medida fue formalizada mediante la Resolución 1 publicada en el Boletín Oficial bonaerense y firmada por el subsecretario de Política y Seguridad Vial, Eduardo Gabriel Feijoo. La normativa establece que este valor se aplicará exclusivamente para definir el importe de las sanciones que comenzaron a regir desde el 1° de marzo.

El sistema vigente vincula el cálculo de las multas con el precio de la nafta de mayor octanaje informado por el Automóvil Club Argentino, lo que permite que los valores se ajusten de forma periódica. Con esta referencia actualizada, los montos de las infracciones vuelven a modificarse en toda la provincia.

Qué montos alcanzan las multas de tránsito en marzo 2026

El esquema utilizado en la provincia de Buenos Aires surge de lo dispuesto por la Ley 13.927, correspondiente al Código de Tránsito, reglamentada a través del Decreto 532/09. Esta normativa establece que cada sanción se expresa en Unidades Fijas, cuyo valor equivale al precio de un litro de nafta premium informado por el Automóvil Club Argentino en su sede de La Plata.

Según los considerandos de la resolución oficial, el ACA determinó que el litro de combustible de mayor octanaje tiene un valor de $1.896, cifra que se adopta como referencia para el cálculo automático de las infracciones. Este mecanismo cuenta con revisiones cada dos meses que quedan a cargo de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial.

A partir de este nuevo parámetro, las faltas consideradas más graves pueden llegar a un máximo de 1.000 UF. Con el valor actualizado, ese tope se traduce en sanciones de hasta $1.896.000. Entre las infracciones incluidas en ese rango figuran el exceso de velocidad, conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, circular en contramano y transitar por la banquina.

La resolución también instruye a la Dirección de Informática y Tecnología a publicar el nuevo valor de la Unidad Fija en el portal oficial de infracciones de la provincia. De esta manera, los conductores pueden consultar los montos actualizados correspondientes a cada tipo de falta.

El sistema basado en Unidades Fijas busca mantener el peso económico de las sanciones frente a los cambios de precios, ya que ajusta los valores según el costo del combustible. La medida se adoptó en el marco de las facultades otorgadas por las leyes provinciales 15.477 y 13.927 junto con el Decreto 532/09.

