El último posteo de Daiana Mendieta, la joven hallada en un aljibe de Entre Ríos: "Lanzándose..."

La joven de 22 años había sido vista por última vez el viernes y fue encontrada por la Policía cuatro días después en la localidad de Gobernador Mansilla. Por el caso hay un hombre de 55 años detenido, principal sospechoso del femicidio.

Después de tres días de búsqueda, Daiana Mendieta , la joven desaparecida en Entre Ríos fue encontrada sin vida en un aljibe. Pero lo más estremecedor y llamativo fue el último posteo de la joven en sus redes sociales que realizó el mismo día de su desaparición.

Femicidio de Daiana Mendieta: cuál es el vínculo entre el detenido y la joven hallada en Entre Ríos

En su cuenta de Instagram la joven de 22 años hizo una publicación en que se ve que el epígrafe está editado , por lo que la investigación también se centra en saber que fue realizado por ella o si otra persona utilizó la cuenta para despistar sobre su desaparición.

En la misma se ve una imagen de ella, de perfil con el pelo suelto y en que acompañó con la frase “lanzándose a lo primero que la haga sentir viva” con un emoticón de una estrella y un sol con una montaña y más abajo se agregó “sin filtro ”. Además, lo acompañó con la canción Please Me de Poncho y Maxi Trusso.

De acuerdo con la denuncia presentada por sus padres, la joven salió de su casa el pasado viernes 3 de octubre alrededor de las 20 y dos horas después dejó de responder los mensajes. Al no obtener noticias durante todo el sábado, su familia acudió por la noche a la Comisaría de Gobernador Mansilla para radicar la denuncia.

En su cuenta de Instagram, que está pública, Daiana hizo apenas 23 publicaciones entre los cuales se destacan el momento en que se recibió de Clasificadora de granos, el pasado 27 de junio de 2024. “Felizzzzz felizzz!!! Mi mejor regalo de cumpleaños anticipado existe!!!! Soy perito clasificadora de granos. Soy afortunada de la gente que tengo a mi lado, y los que me apoyaron desde el comienzo, agradezco todo lo bueno y todas las cosas buenas que lleguen”, señaló.

El 29 de junio cumplió los 22 y eligió 4 fotos y un video en el que denota su festejo con familiares y amigos mostrándose contenta.

Cuando comenzó la investigación para dar con el paradero de la joven, su Corsa Classic fue encontrado alrededor de las 4 de la madrugada del domingo, a unos dos kilómetros del casco urbano de Mansilla. Según el informe policial, el vehículo estaba con las llaves puestas, sin signos de violencia ni indicios de haber sido forzado.

Por disposición judicial, fue trasladado al área de Criminalística para un peritaje completo que permita identificar rastros o huellas que ayuden a reconstruir los últimos movimientos de la joven.

Femicidio de Daiana Mendieta: hay un hombre detenido

En el marco de la investigación, ya hay un hombre de 55 años detenido, luego de resistirse a entregar su teléfono celular durante un procedimiento policial realizado en una vivienda cercana a la comisaría local. Según trascendió, la familia del detenido conocía a Daiana, aunque no existía un vínculo de amistad estrecho.

Durante ese allanamiento, los agentes secuestraron dos celulares y una camioneta Toyota Hilux. El hombre fue aprehendido por “resistencia a la autoridad” tras amenazar a los efectivos con un arma de fuego.

El jefe Silva confirmó a Diario Junio que los investigadores ya accedieron a la información del teléfono y las redes sociales de Daiana, lo que permitió obtener datos relevantes para la causa, aunque evitó brindar precisiones por tratarse de información sensible.

Por otra parte, en diálogo con el equipo de Mañanas Argentinas por C5N, contó que no habló sobre la relación con la joven, pero que no podrá declarar hasta que la Justicia así lo disponga. Se espera que la citación a declaración indagatoria sea esta semana.