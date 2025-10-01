Murió Jane Goodall, quien dedicó su vida al estudio del los chimpancés y el cuidado del ambiente

La etóloga Jane Goodall que estudió durante décadas el comportamiento de los chimpancés y otros animales en su entorno natural. La científica se encontraba en California como parte de su gira de conferencias por Estados Unidos. Tenía 91 años.

"El Instituto Jane Goodall recibió esta mañana, miércoles 1 de octubre de 2025, la noticia del fallecimiento de la Dra. Jane Goodall, DBE, Mensajera de la Paz de las Naciones Unidas y fundadora del Instituto Jane Goodall, por causas naturales", detallaron en un comunicado.

Desde la institución destacaron: "Los descubrimientos de la Dra. Goodall como etóloga revolucionaron la ciencia y fue una incansable defensora de la protección y la restauración de nuestro mundo natural".

La etóloga británica Jane Goodall es reconocida por ser pionera en la investigación sobre los chimpancés y el activismo medioambiental. “El mayor peligro para nuestro planeta es que perdamos la esperanza ”, es una de sus frases destacadas.

Nació el 3 de abril de 1934 en Londres. Fue criada en un contexto de posguerra en el sur de Inglaterra, vivió su infancia y juventud rodeada de animales y soñaba con viajar a África. No estudió en la universidad y trabajó como secretaria hasta que pudo ahorrar el dinero suficiente para viajar.

Su aporte a la preservación de los chimpancés y el medio ambiente

Fue en 1957 cuando vivía en Kenia conoció a Louis Leakey, un paleoantropólogo que buscaba a alguien para estudiar a los chimpancés. Durante años logró ganarse la confianza de los chimpancés y comenzó a documentar distintos aspectos que entonces se desconocían sobre sus dietas, comportamiento social y organización. En 1965 publicó su primer artículo que apareció en la portada de National Geographic y además fundó el centro de investigación Gombe Stream en Tanzania, un referente mundial para el estudio de los primates.

Poco tiempo después de la publicación de aquel artículo, Goodall se convirtió en una de las biólogas de campo más importantes del mundo, pionera en el estudio de los chimpancés. En 1977 fundó el Instituto Jane Goodall, un organismo que promueve la comprensión y la protección de los grandes simios y su hábitat.

Además, fundó el programa mundial Roots & Shoots, que da apoyo desde 1991 a miles de jóvenes en casi 100 países mediante la ejecución de proyectos de ayuda a las personas, animales y el medio ambiente.