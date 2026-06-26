Nuevo plazo para la VTV en CABA: cómo saber cuándo debés hacer el trámite El proceso también se modernizará significativamente mediante la digitalización completa del trámite, buscando eliminar la burocracia innecesaria y agilizar los tiempos de gestión. Por Agregar C5N en









La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una reforma de la VTV con nuevos plazos y mayor digitalización del trámite.

Los vehículos 0 km deberán realizar la primera VTV a los cinco años del patentamiento y luego cada dos años hasta cumplir diez años.

La normativa permitirá que talleres mecánicos y concesionarias autorizadas realicen las inspecciones.

También se habilitará la documentación digital y habrá libre competencia en las tarifas del servicio. La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una reforma integral del sistema de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), introduciendo cambios que modificarán el trámite para miles de conductores porteños. Entre las principales novedades se destaca la ampliación de los plazos de exención para los vehículos cero kilómetro, lo que permitirá a los propietarios demorar más tiempo la primera inspección obligatoria.

Además, el sistema avanzará hacia la digitalización total del trámite, con el objetivo de simplificar la gestión de turnos, reducir la burocracia y agilizar la presentación de documentación. Esta modernización también facilitará un control más eficiente sobre el estado del parque automotor de la ciudad.

La normativa, que comenzará a implementarse gradualmente hacia fines de 2026, también habilita la incorporación de talleres mecánicos particulares y concesionarias autorizadas a la red de inspección. Con estas medidas, el Gobierno porteño busca mejorar la calidad del servicio, fomentar la competencia y facilitar el acceso a la VTV para los vecinos.

Cuáles son los nuevos plazos para la VTV en CABA La reforma aprobada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires introduce cambios importantes en la periodicidad de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la ciudad. La principal modificación establece que los vehículos cero kilómetro deberán realizar su primera inspección obligatoria a los cinco años del patentamiento, en lugar de los cuatro años exigidos hasta ahora.

Luego de esa primera revisión, la nueva normativa dispone que la VTV tenga una vigencia de dos años, por lo que los automóviles deberán someterse al control a los siete y nueve años de antigüedad. Una vez que el rodado cumpla diez años, la inspección volverá a ser anual debido al mayor desgaste mecánico que presentan las unidades más antiguas. Mientras este esquema se implementa de manera gradual hacia fines de 2026, las autoridades recuerdan que contar con la VTV vigente continúa siendo obligatorio para circular por la Ciudad de Buenos Aires.