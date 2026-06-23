23 de junio de 2026 Inicio
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Confirmado: estos son los cambios claves que tiene la VTV en CABA a partir de julio 2026

La implementación de esta transformación se basa en un nuevo paradigma orientado a la descentralización del sistema y a la apertura del mercado de inspección vehicular.

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Nuevas modificaciones para la VTV en CABA.

Nuevas modificaciones para la VTV en CABA.

  • CABA aplicará cambios en la VTV desde julio de 2026.
  • La reforma busca simplificar trámites y modernizar el sistema.
  • También apunta a agilizar los controles vehiculares.
  • El objetivo es mejorar la seguridad vial y el tránsito en la ciudad.

La implementación de controles preventivos se consolidó como una herramienta clave para disminuir los índices de siniestralidad vial en los grandes centros urbanos. En este marco, la Secretaría de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires confirmó una actualización en el esquema de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) que comenzará a regir a partir de julio de 2026. La medida busca brindar mayor claridad a los conductores respecto de las nuevas disposiciones y los procedimientos necesarios para realizar el trámite durante el segundo semestre del año.

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La modificación se enmarca en un plan más amplio orientado a modernizar la infraestructura urbana y simplificar los trámites públicos. Mediante la optimización del acceso a los controles mecánicos, las autoridades pretenden no solo garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, sino también fomentar una cultura de mantenimiento vehicular más eficiente y accesible para todos los propietarios.

La medida se formalizó con el Decreto 139/2026, firmado por Javier Milei y Luis Caputo.

La medida se formalizó con el Decreto 139/2026, firmado por Javier Milei y Luis Caputo.

De esta manera, los cambios apuntan a adecuar el sistema de inspección a las necesidades actuales de la ciudad, promoviendo una circulación más segura, ordenada y dinámica. La actualización de la VTV se perfila así como una medida central para fortalecer la seguridad vial y mejorar el tránsito en las calles porteñas durante los próximos meses.

Qué cambios tiene la VTV en CABA en julio 2026

Los sistemas de control preventivo se consolidaron como una herramienta fundamental para reducir los índices de siniestralidad vial. En este marco, la Secretaría de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires oficializó una serie de modificaciones en el esquema de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), que comenzarán a aplicarse a partir de julio de 2026. La actualización tiene como objetivo brindar mayor claridad a los automovilistas respecto de los nuevos requisitos técnicos y administrativos necesarios para mantener la documentación al día.

Estas modificaciones forman parte de una estrategia más amplia orientada a modernizar los servicios públicos y optimizar la infraestructura urbana. Con la simplificación de trámites y la adecuación de los controles mecánicos a las necesidades actuales, el Gobierno porteño busca agilizar los procedimientos, reducir la burocracia y facilitar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los conductores.

El nuevo esquema apunta a promover una circulación más segura, dinámica y eficiente en la ciudad. Al hacer más accesible el proceso de verificación, las autoridades esperan fortalecer el control sobre el estado del parque automotor y mejorar las condiciones de seguridad vial, reafirmando así el compromiso de la gestión con el ordenamiento del tránsito y la protección de todos los usuarios de la vía pública.

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