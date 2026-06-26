26 de junio de 2026 Inicio
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Alertan por bajas en la obra social del Conicet y despidos de 379 científicos

Desde el colectivo de becarias y becarios posdoctorales y postulantes a CICyT 2025 llamaron a defender el sistema científico-tecnológico nacional en medio de la situación crítica que atraviesa. A raíz de esto convocaron a movilizar el próximo miércoles 1 de julio en el Polo Científico.

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Se agrava la situación de  becarios y becarias. 

Se agrava la situación de  becarios y becarias. 

Pedro Pérez

Desde el colectivo de becarias y becarios posdoctorales y postulantes al CICyT 2025 emitieron un comunicado para informar la frágil situación que atraviesa el sistema científico-tecnológico nacional. Denunciaron que no tienen cobertura médica debido a la baja de su Obra Social, además alertan ante el inminente despido de becarios posdoctorales del CONICET que aguardan la efectivización de su concurso para investigadores.

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A raíz de esta situación convocaron a movilizar el próximo miércoles 1 de julio en el Polo Científico. El Colectivo de Becarias y Becarios Posdoctorales (cohorte 2023-2026) y postulantes a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico (CICyT) 2025 explicaron que en el últmo mes, "centenares de trabajadores de CONICET (especialmente, quienes perciben becas doctorales y posdoctorales) se encuentran sin cobertura médica debido a la baja de su Obra Social (Unión Personal). Quienes aún no sufrieron la desafectación deben padecer que en buena parte del país la misma se encuentra suspendida desde hace incluso dos años, según la región".

Informaron también que el Directorio del Conicet, ofreció la renuncia voluntaria de la obra social a cambio de "90 mil pesos para que cada quien gestione su cobertura médica. Un monto insuficiente que condena a quienes padecen enfermedades preexistentes o poseen familiares a cargo, obviando que la Obra Social, además de una cobertura médica, es un sistema de protección solidario y un derecho para quienes trabajan en el organismo. Así, el personal de CONICET queda en una situación humanitariamente crítica".

También advirtieron ante la falta de efectivización de cargos "en julio perderán todo vínculo con el organismo 379 profesionales altamente calificados y con trayectorias de al menos ocho años en el sistema científico". Lo que "no solo afecta la continuidad en el sistema de cientos de trabajadores mientras aguardan los resultados de su concurso y ven dilapidar años de formación y trabajo, la capacidad de líneas de investigación y de sus equipos de trabajo, sino que también implica la pérdida de décadas de inversión pública en conocimiento estratégico".

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