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Silvina Escudero y un relato desgarrador sobre su deseo inconcluso de ser mamá: "Estoy rota"

La bailarina participó del ciclo de entrevistas A solas, donde se sinceró sobre su separación y el anhelo de maternar.

Silvina Escudero habló sobre el peor momento de su vida.

Silvina Escudero habló sobre el peor momento de su vida.

La mediática Silvina Escudero abrió su corazón durante una entrevista con Luciana Elbusto y habló sobre el momento más difícil de su vida, sus palabras estremecieron a la conductora del ciclo.

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La modelo se casó con su novio Federico en 2022 y se separó seis años después, a pesar del dolor la morocha no bajó los brazos y siguió encabezando proyectos profesionales y personales. En el plano profesional Silvina está muy contenta: conduce un programa de stream ME: Al Modo Escudero, en la señal 2 Reyes y todas las noches es panelista en Polémica en el Bar.

En el plano personal, la conductora atravesó varias pérdidas, primero su separación y luego la muerte de su hija perruna Mulata, “fue mi primera compañera desde que me fui a la casa de mis viejos. Me acompañó en todo mi crecimiento y en mi recorrido laboral. Venía a todos lados conmigo: desfiles, conducciones, programas de televisión, teatro. Fue súper duro despedirla”, aseguró.

Silvina Escudero habló a corazón abierto con la periodista.

Silvina Escudero habló a corazón abierto con la periodista.

En ese sentido Luciana le consultó si la maternidad fue una cuestión que desgastó la pareja, “totalmente. No hay pareja que haya pasado, cada vez que hablo de este tema trato de hacerlo con el mayor respeto y la mayor empatía y compasión por todas las parejas que atraviesan o han atravesado esta situación”, y continuó, “porque es realmente muy duro, más cuando son muchos años y mucho sufrimiento emocional, físico, la mujer es claramente la que pone todo y necesita la contención”, aseguró.

Luego profundizó, sobre los años que estuvo casada e intentado quedar embarazada, recibió mensajes de mujeres que estaban pasando la misma situación, “hablé con un sinfín de mujeres y de hombres que han atravesado esta situación y, por más que muchas parejas han seguido juntas después de atravesar esto, creo que es muy difícil no salir lastimado o quebrado en este camino”, lamentó al recordar el final de su matrimonio.

El casamiento de Silvina y Federico.

El casamiento de Silvina y Federico.

El dolor de Silvina Escudero a flor de piel

Pese al dolor y que recibió apoyo de su entorno más cercano, no se siente preparada para contar abiertamente todo lo que atravesó, “me piden consejos, Siento que no estoy lista todavía para contar todo lo que viví, hoy no sabría cómo poner en palabras lo que he vivido todos estos largos años”, reveló visiblemente conmovida.

A modo de cierre, la bailarina aseguró que es una etapa difícil, pero que quiere ayudar a muchas mujeres con su historia, “en algún momento estaré lista para contar cada entrada a quirófano. Es muy difícil seguir transmitiendo energía cuando vos estás completamente rota, hay una parte de que nunca se va a recuperar, voy a vivir con eso”, concluyó.

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