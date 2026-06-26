Alerta en el trabajo: 4 de cada 10 reclutadores tuvo problemas con la inclusión de personas diversas

El último informe de Diversidad en el trabajo de Bumeran marca una señal de alarma sobre la realidad laboral en Latinoamérica, donde casi la mitad de los especialista en Rercursos Humanos reconoce problemas de inclusión y un aumento de la discriminación.

El 49% de los especialistas en Recursos Humanos tuvo conflictos de inclusión en sus organizaciones.

La inclusión laboral atraviesa un panorama alarmante si se tienen en cuenta los datos de la región. Según el último estudio de Diversidad en el trabajo de la consultora Bumeran, el 49% de los especialistas en Recursos Humanos reconoce que enfrentó problemas vinculados a la iinclusión de personas diversas dentro de sus organizaciones.

Enre los reclutadores que aseguraron que atravesaron estos conflictos, las discriminaciones fueron variadas lo cual es sumamente preocupante:

Otro dato que agrava la situación es la frencuencia con que sucedieron estos episodios: el 36% afirmó que sucedían "casi siempre", un 28% aseguró que se presentan de manera "permanente" y el 36% restante indicó que ocurrían "algunas veces".

25% observó falta de integración de parte de los compañeros y discriminación en momentos de socialización (como almuerzos).

El informe de Bumeran , la app líder de empleo en Latinoamérica, es la falta de respuetas y de herramientas para accionar y resolver estas stiiuaciones de parte de los organizadores, ya que el 68% de los encuestados reconoce que no tomó ninguna decisión para resolver estas problemáticas, y solo una minoría inplementó alguna medida de contención.

Según los testimonios, el 21% habló con el equipo para evitar la repetición del problema, el 14% acompañó a la persona afectada, un 7% intensificó las capacitaciones, y apenas el 4% revisó o actualizó sus políticas y protocolos de inclusión.

Esta inacción se relaciona con la falta de preparación, ya que casi el 57% remarcó que no contaba con las herramientas necesarias para abordar estos conflictos.

Federico Barni, CEO de Bumeran.com en Jobint, resaltpo: "Construir espacios verdaderamente inclusivos requiere ir más allá de las políticas formales y trabajar sobre las prácticas cotidianas, los comportamientos y la cultura organizacional".

Oranizaciones que no promueven la diversidad: el problema de los líderes

El estudio refleja falta de iniciativa estructural en la región. Revela que el 66% de los especialistas en Recursos Humanos opina que en su organización no se toma ninguna medida para promover la diversidad. En este sentido, el principal freno está en las cúpulas organizacionales: la falta de compromiso con la diversidad por parte de los directivos es identificada por el 49% de los expertos como la barrera número uno para lograr una inclusión efectiva.

A este desinterés del liderazgo se le suman otros obstáculos de peso, como la falta de flexibilidad frente a las demandas de los colectivos diversos (33%) y la escasez de recursos económicos para impulsar iniciativas internas (21%).

La voz de los talentos: 8 de cada 10 sufrió discrimación

En cuanto a los talentos, el estudio de Bumeran Diversidad en el Trabajo detalla que el 78% de las personas trabajadoras afirmó haber sido víctima de discriminación en su trabajo, lo que representa un aumento de 7 puntos respecto al 2025 (71%).

El principal motivo de discriminación reportado fue la edad (53%), seguido por el género (18%), la discapacidad (12%), el color de piel (11%) y la orientación sexual (6%). Además, el 65% aseguró haber sido testigo de discriminación hacia otros.

El miedo a uno mismo

Como consecuencia directa de estos entornos laborales problematicos, muchos trabajadores se ven obligados a invisibilizarse para protegerse: el 17% de los talentos optó por ocultar su orientación sexoafectiva, principalmente por miedo a perder el empleo (51%) o a sufrir discriminación (40%); una realidad similar atraviesa el 11% que decidió esconder su identidad de género, impulsado por el temor al despido (63%) y a las represalias o tratos discriminatorios (31%).

El estudio Diversidad en el Trabajo es una investigación regional de Bumeran en la que participaron 3.264 personas, entre trabajadores y especialistas en recursos humanos de Argentina, Chile, Ecuador, Panamá y Perú.