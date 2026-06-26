26 de junio de 2026 Inicio
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Tensión y corte en Puente Pueyrredón: la Policía, cara a cara con los manifestantes

La movilización tiene lugar cerca de la bajada, motivo por el cual las dos manos quedaron completamente cortadas. La concentración tuvo lugar por el aniversario de la muerte de Kosteki y Santillán.

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Tensión en Puente Pueyrredón.

Organizaciones sociales y de izquierda subieron a Puente Pueyrredón, acceso que conecta la provincia con la Ciudad de Buenos Aires. Las fuerzas de seguridad aplicaron el protocolo antipiquetes para liberar la zona.

Se agrava la situación de  becarios y becarias. 
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El Puente Pueyrredón permanece completamente cortado en ambos sentidos debido a una masiva movilización de organizaciones sociales, políticas y de Derechos Humanos, al cumplirse un nuevo aniversario de los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.

Tras subir al puente, las columnas de manifestantes se encontraron con un importante despliegue de las Fuerzas de Seguridad Federales, que montaron un cordón para intentar hacer cumplir el protocolo antipiquetes con efectivos de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal y la Policía de la Ciudad.

La convocatoria forma parte de los actos conmemorativos de la denominada "Masacre de Avellaneda". Como ocurre de manera tradicional cada año, los manifestantes realizaron una vigilia cultural y política que comenzó la noche del jueves en las inmediaciones de la estación de trenes, recordando a los dos jóvenes militantes asesinados por la policía el 26 de junio de 2002.

Caos de tránsito y desvíos por la concentración en Puente Pueyrredón

El tránsito que circula hacia la Capital Federal está siendo desviado por la Avenida Suárez hacia la Autopista 9 de Julio Sur. Se registran importantes demoras en las zonas aledañas.

La jornada de protesta comenzó formalmente sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen, justo frente a la estación de trenes de Avellaneda (bautizada Maximiliano Kosteki y Darío Santillán). Desde ese punto, las agrupaciones iniciaron su marcha a pie hacia el puente.

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