Se trata de un trabajador municipal de 32 años que quedó atrapado entre la tolva y el vehículo, mientras se descargaban los residuos. Detuvieron a su compañero.

Un empleado de 32 años de la Municipalidad de Fernández, en Santiago del Estero, falleció tras quedar atrapado por el mecanismo de la tolva de un camión recolector en un basural.

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El trágico episodio ocurrió alrededor de las 9:30 de este lunes, cuando cuatro trabajadores a bordo de un camión arribaron al predio para descargar los residuos recolectados.

Según narraron, la víctima se encontraba junto al conductor del vehículo y junto a otro compañero. El hombre, que posteriormente murió, tenía como tarea la de operar las palancas ubicadas detrás de la cabina para elevar la tolva y concretar el vaciado.

El accidente tuvo lugar una vez finalizada la descarga, en el momento en que Cordero volvió a accionar el mecanismo para bajar la tolva y emprender el regreso.

Por causas que aún se intentan esclarecer, el hombre se hallaba detrás del vehículo y quedó atrapado por el peso de la estructura. Pese a que sus compañeros levantaron de inmediato el mecanismo para liberarlo, el impacto le provocó la muerte de forma instantánea.

Muerte del empleado municipal: un compañero imputado por homicidio culposo

Luego del trabajo del personal de la Comisaría N° 35 y peritos de la Departamental 8, bajo las órdenes del fiscal Hugo Herrera. Como primera medida judicial, el fiscal dispuso la aprehensión e imputación por homicidio culposo de Juan Miguel Cordero, el empleado encargado de operar el sistema.

Entre las hipótesis que barajan los investigadores, se intenta determinar si la víctimca intentó revisar el interior de la unidad para verificar si quedaban bolsas, si buscó retirar un residuo o si realizó alguna maniobra imprevista.

Los empleados que estbaan junto a la víctima al momento del accidente indicaron informalmente haberle gritado a la víctima para advertirle que saliera del área antes de que la tolva bajara. El chofer y los acompañantes prestarán declaración formal, mientras que Cordero será indagado en los próximos días.