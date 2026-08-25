Denuncian acomodo en Popstars 2026: qué participante quedó en medio de la polémica

Una de las aspirantes a ser elegida por el jurado se presentó y brindó un destacado show, sin embargo, las redes sociales no perdonaron y la acusaron. ¿Qué le dijeron?

La primera etapa de Popstars ya terminó, pero quedaron las polémicas: una de las participantes fue acusada de acomodo en las redes sociales por un insólito motivo. Se llama Ana Lucía Arrueta y ya tiene fanáticos, pero también haters.

Valentina, la hija de Pergolini, participó en Popstars: cómo le fue y qué canción cantó

La participante fue la primera en participar y cantó Mensajes de Roberto Goyeneche delante de todos y, paradójicamente, fue la última en ser elegida: “Creo que me fue súper bien, me puse un poquito nerviosa en una parte y no salió tal cual lo estaba practicando, pero muy bien”.

Luego , Nico Vázquez indicó: “La última de ustedes y puede también participar es 2103” . Y fue entonces que Ana Lucía comenzó a saltar de emoción y se abrazó con sus compañeras.

LO ARREGLADA, LE DIERON MÁS CAMARA QUE AL JURADO #PopStars pic.twitter.com/sK5qZjlxCI

En redes sociales comenzaron a apuntar contra ella de manera insólita por “aparecer mucho en cámara”. Entonces consideraron que estaba arreglada, pero en comentarios explicaron que puede deberse a que ya había sido elegida en otras etapas, por lo que ya querían dejar asentado que iba a ser protagonista.

Valentina Pergolini, la hija de Mario, participó en el nuevo reality de Telefe, Popstars y se hizo viral por su audición en la cual cantó una canción de Britney Spears. La joven de 20 años fue parte del casting multitudinario presencial junto a otras 3000 aspirantes.

La joven 20 años llegó al estadio Mary Terán de Weiss en Parque Roca con el número 2274 y su audición, como la de todos, duró 30 segundos y decidió cantar a capela uno de los clásicos de Britney llamado Baby One More Time.

Así fue la presentación de Valentina, la hija de Mario Pergolini, en #Popstars pic.twitter.com/uy5icvwmJq — Minuto Videos (@minutovideos) August 25, 2026

La cantante se vio segura y, por la expresión, le gustó al jurado. Al finalizar su presentación, Valentina aseguró: “Siento que acá hay mucha energía linda. Vinieron un montón de chicas por lo mismo y estoy súper contenta”.

Nico Vázquez anunció los números seleccionados, entre ellos apareció el 2274 de Valentina Pergolini. La emoción se hizo presente y las redes sociales empezaron a hablar de su participación, ya que era muy conocida en Tiktok.