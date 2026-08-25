Denuncian acomodo en Popstars 2026: qué participante quedó en medio de la polémica

La primera etapa de Popstars ya terminó, pero quedaron las polémicas: una de las participantes fue acusada de acomodo en las redes sociales por un insólito motivo. Se llama Ana Lucía Arrueta y ya tiene fanáticos, pero también haters.
Una de las aspirantes a ser elegida por el jurado se presentó y brindó un destacado show, sin embargo, las redes sociales no perdonaron y la acusaron. ¿Qué le dijeron?
La primera etapa de Popstars ya terminó, pero quedaron las polémicas: una de las participantes fue acusada de acomodo en las redes sociales por un insólito motivo. Se llama Ana Lucía Arrueta y ya tiene fanáticos, pero también haters.
La participante fue la primera en participar y cantó Mensajes de Roberto Goyeneche delante de todos y, paradójicamente, fue la última en ser elegida: “Creo que me fue súper bien, me puse un poquito nerviosa en una parte y no salió tal cual lo estaba practicando, pero muy bien”.
Luego, Nico Vázquez indicó: “La última de ustedes y puede también participar es 2103”. Y fue entonces que Ana Lucía comenzó a saltar de emoción y se abrazó con sus compañeras.
En redes sociales comenzaron a apuntar contra ella de manera insólita por “aparecer mucho en cámara”. Entonces consideraron que estaba arreglada, pero en comentarios explicaron que puede deberse a que ya había sido elegida en otras etapas, por lo que ya querían dejar asentado que iba a ser protagonista.
Valentina Pergolini, la hija de Mario, participó en el nuevo reality de Telefe, Popstars y se hizo viral por su audición en la cual cantó una canción de Britney Spears. La joven de 20 años fue parte del casting multitudinario presencial junto a otras 3000 aspirantes.
La joven 20 años llegó al estadio Mary Terán de Weiss en Parque Roca con el número 2274 y su audición, como la de todos, duró 30 segundos y decidió cantar a capela uno de los clásicos de Britney llamado Baby One More Time.
La cantante se vio segura y, por la expresión, le gustó al jurado. Al finalizar su presentación, Valentina aseguró: “Siento que acá hay mucha energía linda. Vinieron un montón de chicas por lo mismo y estoy súper contenta”.
Nico Vázquez anunció los números seleccionados, entre ellos apareció el 2274 de Valentina Pergolini. La emoción se hizo presente y las redes sociales empezaron a hablar de su participación, ya que era muy conocida en Tiktok.